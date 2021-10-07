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Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor - Son Dakika

Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor

07.10.2021 16:14
Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor

Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları nedeniyle bir pankart hazırlatarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları nedeniyle bir pankart hazırlatarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında yaşanan uyum ve iş birliği, kente her alanda hizmet olarak geri dönüyor. İki belediyenin omuz omuza çalışmasıyla farklı noktalarda gerçekleştirilen yatırımlar Kuşadası'ndaki her kesimin takdirini topluyor. Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi, İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları dolayısıyla bir pankart hazırlatıp Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kardeş Şehir Parkı'na asılan pankartta "Belediye Başkanımız Ömer Günel, kentimiz ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde başlattığınız yatırım ve hizmet seferberliği için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Konya Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kerim Cengiz, Kuşadası ve İkiçeşmelik Mahallesi'ne yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından büyük bir değişim yaşamaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin uyumu sayesinde 2,5 yılda kentimize çok önemli yatırımlar yapıldı. 30 yıldır tek bir çivinin bile çakılmadığı İkiçeşmelik Mahallesi'nde yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarından çok memnunuz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Dumlu ise "Uzun yıllardır İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşıyoruz. Mahallemiz Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte değer kazanmaya başladı. Yatırımlar bizi çok mutlu ediyor. Başkanımıza minnettarız" diye konuştu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Hüseyin Dumlu da "İkiçeşmelik, bir turizm kenti olan Kuşadası'nın en eski mahallerinden biridir. Fakat mahallemiz uzun yıllardır belediye hizmetlerinden mahrum bırakılıyordu. Başkanımız Ömer Günel, seçim döneminde bu bölgeye ciddi yatırım yapılacağını belirtmişti. Dediği gibi de odu. İkiçeşmelik tarihinin en büyük yatırımını Ömer Günel sayesinde aldı" dedi.

Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik Mahallesi'nde sürdürdüğü alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bölgede bugüne kadar 18 bini sıcak asfalt, 10 bini parke taşı olmak üzere toplam 28 bin metrekare yol çalışması gerçekleştirildi. ASKİ ekipleri tarafından bölgeye 2 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi ekiplerince de 2,5 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Ayrıca AYDEM tarafından bölgenin elektrik, iletişim şirketi tarafından da telefon ve internet alt yapıları yenilendi. Ayrıca Kuşadası'nın önemli bir ihtiyacını giderecek olan taziye evinin inşaatı da tüm hızıyla sürüyor. - AYDIN

Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor
Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor
Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor
Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor

Ömer Günel, Kuşadası, Aydın, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuşadası'ndaki hizmet seferberliği vatandaşları memnun ediyor - Son Dakika
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