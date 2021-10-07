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Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il - Son Dakika

Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il

07.10.2021 15:40
Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il

Kütahya Belediyesi, Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği (SSİ) düşük karbonlu verimli ısıtma ve soğutma projesi teknik toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kütahya Belediyesi, Türkiye- Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği (SSİ) düşük karbonlu verimli ısıtma ve soğutma projesi teknik toplantısına ev sahipliği yaptı. Danimarka Türkiye Büyükelçisi Danny Annan ve beraberindeki heyetin katıldığı toplantıda, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bölgesel ısıtma sistemleri hakkında bilgiler verdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı arasında imzalanan Stratejik Sektör İşbirliği kapsamında 'Düşük Karbonlu ve Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi'nin birinci fazı tamamlanarak; ısı piyasası mevzuatı alt yapısının oluşturulması, ısıtma ve soğutma enerjisi talebinin haritalandırılması, fayda-maliyet analizleri, ulusal etki değerlendirmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarda kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Projenin ikinci fazında ise pilot belediye olarak seçilen Kütahya Belediyesinde yerel ölçekte bölgesel ısıtma/soğutma planlarının yapılarak elde edilecek tecrübeler sonucunda diğer belediyelere örnek teşkil edecek bir kılavuzun hazırlanması planlanıyor.

Pilot Isı Planlamasının yerinde uygulanması çalışmalarının başlatılması amacıyla Danimarka Türkiye Büyükelçisi Danny Annan ve beraberindeki heyet Kütahya'ya geldi. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulunan Büyükelçi Annan, Kütahya'da uygulanacak projelerin neler olabileceği konusunda Başkan Işık'tan bilgi aldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda Büyükelçi Annan ve beraberindeki heyete yapılan sunumda Kütahya'nın kentsel dönüşüm alanları, rezerv yapı alanları ve yeni yapılaşma alanları anlatıldı.

Toplantıda ayrıca ETKB, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli ısıtma ve soğutma sektörü ile ilgili gelişmeler, proje hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Kütahya Belediyesi tarafından ilimize gelen heyete halihazırda kullanılmakta olan ısıtma ve soğutma sistemleri, arz kaynakları, karşılaşılan zorluklar, iyileştirme yönünde olası fırsatlar, kentsel dönüşüm, yeni yerleşim alanları teknik gezi kapsamında gezdirildi. - KÜTAHYA

Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il
Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il
Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il

Danimarka, Türkiye, Kütahya, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya, ısıtma ve soğutma projelerinde pilot il - Son Dakika Ekonomi


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