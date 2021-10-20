Manisa CBÜ ile MUOSB iş birliği yapacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, MUOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Yönetim Kurulu Yardımcısı Fatih Çetkin, Üyeler İlkan Deha Kurutaç, Serkan Yurteri ve Hikmet Güngör ile MUOSB Bölge Müdür Yardımcısı Halide Sürüm, Özel Kalem Müdürü Behiç Ata, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Umut Burak Geyikçi katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve MUSOB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık arasında imza altına alınan iş birliği protokolü kapsamında, Sosyal Bilimler ile Fen ve Mühendislik alanlarında tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde lisans üstü tez ödülleri verilmesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik yayın teşvik ödüllerine MUOSB'un sponsor olması, bunlarla beraber iki kurum arasında üniversite sanayi iş birliğini artıracak faaliyetlerin geliştirilerek devam edilmesi karara bağlandı.

Protokol Töreni sonrasında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, imzalanan iş birliği protokolü ile MUSOB'un önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiğini belirterek, üniversite sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini sergilediklerinin altını çizdi. Rektör Ataç, "Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim kurulu Başkanı Sayın Osman Kıvırcık'ın nezdinde tüm MUOSB üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

MUOSB Başkanı Osman Kıvırcık ise MUOSB olarak yeni bir OSB olmalarına rağmen genetiklerinde eski bir OSB'nin kodlarını taşıdıklarını, OSB'lerin normalde altyapı üreten, parsel satan kurumlar olarak görüldüğünü, ancak kendilerinin bunun dışına çıkarak sosyal yönlerini de güçlendirmek istediklerini söyledi. Başkan Kıvırcık, tez ödülleri sayesinde sınai haklar, fikri haklar konularında yeni ve önemli yeniliklerin ortaya çıkacağını dile getirdi. - MANİSA