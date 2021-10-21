Üye Girişi
Maşukiye Aygırderesi ıslah ediliyor - Son Dakika

Maşukiye Aygırderesi ıslah ediliyor

21.10.2021 09:25
Maşukiye Aygırderesi ıslah ediliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Maşukiye'de bulunan Aygırderesinde ıslah çalışmaları yapılıyor.

Yüzey sularının aktığı derelerin düzenli akışını sağlamak ve küresel ısınma ile birlikte yoğun sağanak yağışların insan ve yerleşim alanları için tehdit oluşturmasını önlemek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe Maşukiye'de bulunan Aygırderesinde ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

1.765 METREKÜP BETON KULLANILACAK

Kartepe Maşukiye'de bulunan Aygırderesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah ediliyor. Islah çalışması kapsamında derenin 116 metrelik kısmında, 8 metre genişlik korunacak ve 1765 metreküp hazır beton dökülecek.

KAZI VE DOLGU ÇALIŞMALARI YAPILACAK

3 bin metreküp kazı yapılacak dere ıslah çalışmaları kapsamında 1.100 metreküpte dolgu malzemesi kullanılacak. Bin metrekare 1,5 metre genişlikte kaldırım yapılacak bölgede, 7 metre genişlikte parke yol da imal edilecek.

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Maşukiye Aygırderesi ıslah ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Bıçaklanarak öldürülen adamı, yaylaya çıkan vatandaşlar buldu 09:10 Bıçaklanarak öldürülen adamı, yaylaya çıkan vatandaşlar buldu Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et 08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 23:25 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi 22:55 Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi

Son Dakika Haberleri
09:19 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
09:14 Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor
08:59 Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak
08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı
08:51 Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor
08:31 Rus medyası, ABD'li gazeteci Hadley Gamble'ın Putin'in dikkatini dağıtmak için gönderildiğini iddia etti
08:18 Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et
07:55 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü
07:54 Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Trump'ın sitesini hackleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesini hackleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı         
09:25
Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, kendi sosyal medya uygulamasını başlatıyor         
09:15
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız, Kumru ve Çağatay'ın yasak aşkını ifşa ediyor         
08:52
MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi MasterChef'in eski yarışmacısı Duygu Acarsoy bebeğini dünyaya getirdi         
07:58
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı         
22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 09:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Maşukiye Aygırderesi ıslah ediliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement