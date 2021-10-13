Üye Girişi
MATSO Başkanı Güngör: "Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz" - Son Dakika

MATSO Başkanı Güngör: "Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz"

13.10.2021 14:38
MATSO Başkanı Güngör:

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'e kent ekonomisini çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalıştıklarını söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir'e kent ekonomisini çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalıştıklarını söyledi.

Son yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Manavgat Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Abdulkadir Demir MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi. Başkan Güngör, ziyarette Kaymakam Demir'e, Manavgat iş dünyası, Oda çalışmaları ve kent ekonomisini çeşitlendirerek güçlendirmek amacıyla yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Manavgat ekonomisinin turizm ve tarım ağırlıklı olduğunu anlatan Güngör, ilçenin geleceği açısından ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek için Oda olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. MATSO'nun Manavgat ekonomisi ve şehrin gelişmesinde önemli katkılar sağladığını anlatan Başkan Güngör, güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalıştıklarını söyledi.

"MATSO şehrin gelişmesinde önemli bir yere sahip"

MATSO'nun çalışmalarını inceleme fırsatı bulduklarını kaydeden Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, bir şehrin gelişmesinde sivil toplum kuruluşlarının önemine işaret ederek MATSO'nun ilçenin gelişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. MATSO'nun Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Manavgat'a Turizm Fakültesi başta olmak üzere lise ve ana sınıfı kazandırdığını belirten Demir, MATSO'nun ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla Manavgat Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin kurulmasında çok önemli bir çaba gösterdiğini vurguladı. Demir, Manavgat OSB'nin faaliyete geçmesi ile şehrin ekonomisinin daha da güçlü olacağını ve istihdama büyük katkı sağlayacağını kaydetti. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz
MATSO Başkanı Güngör: Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz
MATSO Başkanı Güngör: Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz

Abdulkadir Demir, Manavgat, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Güngör: 'Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu 14:40 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti 14:33 Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü 14:30 İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı 14:22 Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı 14:13 Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti 14:02 Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz 13:58 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu 13:53 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu

Son Dakika Haberleri
14:41 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var
14:39 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu
14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu
14:33 Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti
14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü
14:30 İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü
14:28 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü         
14:31
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi         
14:14
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı         
14:09
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti         
12:36
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
25 kadına dans teklif eden şahıs, gece kulübünde genci öldürdü! Mahkemede gülmesi tepki çekti 25 kadına dans teklif eden şahıs, gece kulübünde genci öldürdü! Mahkemede gülmesi tepki çekti         
11:41
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:46:13. #1.13#
SON DAKİKA: MATSO Başkanı Güngör: "Güçlü ve çeşitlenmiş bir kent ekonomisi için çalışıyoruz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement