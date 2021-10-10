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Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı - Son Dakika

Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı

10.10.2021 11:49

Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı Tadıyla damakları şenlendirecek balkabaklarının sofralara yolculuğu başladı Sadettin Duman: "Tadı ile meşhur kabağımız yurt dışına da satılıyor" Üretici Lütfi Duman: "7 aylık süre sonunda topladığımız ürünün kilosunu 1 liradan satabiliyoruz" Türkiye'de...

Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı

Tadıyla damakları şenlendirecek balkabaklarının sofralara yolculuğu başladı

Sadettin Duman:

"Tadı ile meşhur kabağımız yurt dışına da satılıyor"

Üretici Lütfi Duman:

"7 aylık süre sonunda topladığımız ürünün kilosunu 1 liradan satabiliyoruz"

SAKARYA - Türkiye'de kabak denince akla gelen Sakarya'da lezzetiyle ve büyüklüğüyle ön plana çıkan balkabağının hasadı başladı. Şehrin en önemli tarım ürünlerinden biri olan ve ekiminin ardından uzun bir yolculuk sonrasında sofralara ulaşan coğrafi işaret tescilli Sakarya kabak tatlısı damakları tatlandırıyor.

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan balkabağının hasadı başladı. Türkiye'de kabak denilince ilk akla gelen ve 'kabak tatlısı'nın da coğrafi işaret tescili bulunan Sakarya'da binbir zahmetle ekimi yapıldıktan sonra hasadına başlanılan balkabaklarının tarlalardan sofralara yolculukları başladı. Ekimi nisan ayında özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan balkabakları yaklaşık 6 aylık sürecin ardından toplanarak depolara gönderiliyor. Depolardan pazar tezgahları ve restoranlara gönderilen kabaklar, usta ellerde tatlandırılıp sofralara servis ediliyor.

"Meşhur kabağımız her toprakta yetişmiyor"

Meşhur kabağın hasadına başlanıldığını aktaran Büyük Esence Mahallesi Muhtarı Sadettin Duman, "Adapazarı kabağı çok meşhur bir kabak ve her toprakta yetişmiyor. Yılın dört ayı güneş alması gerekiyor kabak meydana geldikten sonra. Şu anda da hasat ediliyor ve toplanıp depolara götürülecek. Martın son haftasında veya nisanın ilk haftasında ekimini yaparız. Ekim ayında da hasadına başlarız. Hasadı yapıldıktan sonra depolara çekeriz, deponun havalandırması güzel ise temmuz ayına kadar kabak çürümez dayanaklı kalır. Kabak genellikle İstanbul hallerine gönderiliyor ve bizim belediye başkanımız Sakarya'da kabak evi açtı, orada da satış yapıyoruz. Her tür kabak ürünü mevcut" dedi.

"Türkiye'de kabağı en iyi yetiştiren yer Sakarya"

Türkiye'de en iyi kabağın Sakarya'da yetiştirildiğini aktaran Duman, "Kabak dört ay güneş gördüğü için çok faydalı bir bitki ve doktorlar da bunu sürekli dile getiriyor. Adapazarı kabağı gerçekten hava iklim şartlarından dolayı güzel ve verimlidir. Her yıl kabak ekilir ama aynı toprağa değil, bir yere ekildiği zaman hasattan sonra o toprağı 3 yıl bekletmemiz gerekiyor ve kabak yerine başka ürünler ekiyoruz. Ben 60 yaşını geçtim Adapazarı kabağı ben küçükken de meşhurdu, şimdi de meşhur. Tadı olsun, rengi olsun, kabaktaki dilimi ve görünüşü güzel. Kabak ile ilgili sıkıntılarımız oluyor. Aşırı yağış olduğunda çürüyor ve tekrardan ekim yapıyoruz. Kabak yüzeye çıktıktan sonra hava şartları el vermediğinde kırağı yapıyor ve kabağı yakıyor. Adapazarı, Türkiye'de kabağı en iyi yetiştiren ve en güzel tada sahip bir yerdir" diye konuştu.

"Kabak tatlımız coğrafi işaret aldı"

Kabak tatlısının coğrafi işaret aldığına da değinen muhtar Sadetetin Duman, "Adapazarı kabak tatlısı tescillendi, coğrafi işaret aldı. Bu kabak sadece Türkiye değil yurt dışına da satılıyor. Lezzet bakımından gerçekten mükemmel bir kabağımız var. Dünyanın her bölgesine gönderiliyor. Rekolte ise her seneye göre biraz düşük. Kabağın bir mısır gibi şeker pancarı gibi fabrikası olmadığından dolayı üretici çok fazla ekmeye korkuyor ellerinde kalır diye ve her sene belirli bir miktarda ekiliyor" şeklinde konuştu.

Alan ve satan memnun

Hasadını gerçekleştirdikleri kabağın kilosunu 1 lira civarında satacaklarını belirten üretici Lütfi Duman ise, "Çocukluğumuzdan beri bu bölgede kabak yetiştiriciliği yapılır. Kaliteden memnunuz, alıcılar da memnun lezzetinden ve kalitesinden. Özetle alan memnun satan memnun diyebiliriz. Ama zaman zaman verim düşüklüğü oluyor. Bu sene de Türkiye genelinde yağış fazlalığı oldu, bu da verimi düşürdü. Aslında daha fazla verim olabilirdi. 7 aylık süre sonunda topladığımız kabağımız yıllara göre değişiklik yapıyor. 7 aylık süre sonunda topladığımız ürünü kilosunu 1 liradan satabiliyoruz, şu anda memnunuz. Şu an topladığımız alandan dönümüne yaklaşık 2 ton kabak almayı umut ediyorum. Tarlanın içerisinde güzel ve kaliteli kabakları toplayarak çekirdeklerini çıkartırız ve onları tohumluk olarak bir dahaki sene kullanırız buda kabağın kalitesini arttırıyor" ifadelerini kullandı.

Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı
Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı

Türkiye, Sakarya, Nisan, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meşhur Sakarya kabağının hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


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