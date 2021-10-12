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Miras yoluyla bölünen fındık bahçesi sahiplerine "kademeli destek" talebi - Son Dakika

Miras yoluyla bölünen fındık bahçesi sahiplerine "kademeli destek" talebi

12.10.2021 12:24
Miras yoluyla bölünen fındık bahçesi sahiplerine

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, miras yoluyla bölünen fındık bahçelerinde geliri azalan üreticilere kademeli destek verilmesini talep etti.

Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, miras yoluyla bölünen fındık bahçelerinde geliri azalan üreticilere kademeli destek verilmesini talep etti.

Şenocak, Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bir fındık kırma fabrikasında gazetecilere, dünya fındık üretiminin yüzde 75'inin Türkiye'de, bu üretimin yaklaşık yüzde 35'inin ise Ordu ve Giresun'da gerçekleştirildiğini belirtti.

Son yıllarda miras yoluyla bölünen fındık bahçelerinde verimin düştüğünün tespit edildiğini kaydeden Şenocak, bahçelerin bölünmesiyle kazancı düşen çiftçinin bahçesine ilgisiz kaldığını ya da başka illere göç ettiğini aktardı.

Şenocak, bu durumunun fındık üretiminin oldukça yüksek olduğu Ordu ve Giresun adına sorun haline gelmeye başladığını ifade ederek, bu sorunun çözülmesi için çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Aynı durumunun Batı Karadeniz illerinde söz konusu olmadığını belirten Şenocak, "Örneğin, Ordu ve Giresun'daki üreticilerimizin fındıktan kazancı yıllık 15-20 bin lira ise Batı Karadeniz'deki üretici için bu rakam 3-5 hatta 10 katına kadar çıkmaktadır. Miras yoluyla bahçelerin bölünmesiyle bölgeler arasında fındıktan elde edilen gelirde ciddi farklılıklar oluştu." dedi.

Şenocak, bu durumun çözümü için Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerinin kapsamının geliştirilmesini talep ederek, göç etmeyip meyilli arazide ikamet ettiğini Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tespit ettiren çiftçilere özellikle 10 dönümün altına dönümde bin lira, 20 dönümün altına dönümde 800 lira, 30 dönümün altına dönümde 600 lira gibi kademeli destek verilmesini önerdi.

Cem Şenocak, "Kademeli destek vermek meyilli arazide küçülmüş bahçelerdeki çiftçinin fındık tarımına ilgisini artıracak, aile başı verim ve gelirin artmasını sağlamak kaydıyla Ordu ve Giresun'da yaşanan göçü önleyecek hatta büyük şehirlerden bölgemize geri dönüşü sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Karadeniz, Giresun, Fındık, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Miras yoluyla bölünen fındık bahçesi sahiplerine 'kademeli destek' talebi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Miras yoluyla bölünen fındık bahçesi sahiplerine "kademeli destek" talebi - Son Dakika
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