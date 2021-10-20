Modifiye araç tutkunları Menteşe'de buluşuyor

Otomobil tutkunları Sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar açık kalacak fuarı iki gün boyunca ziyaret edebilecek. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Kötekli Mahallesinde düzenlenecek araç fuarına Türkiye 'nin farklı bölgelerinden 400'den fazla aracın katılması bekleniyor. Modifiyeli, offroad, klasik ve özel ses sistemlerine sahip otomobillerin sergileneceği fuar Türkiye'nin çeşitli noktalarından modifiye araç severleri Menteşe'de buluşturacak.

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