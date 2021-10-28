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MÜSİAD SAMEKS ekimde 56,5 puana yükseldi - Son Dakika

MÜSİAD SAMEKS ekimde 56,5 puana yükseldi

28.10.2021 10:20
MÜSİAD SAMEKS ekimde 56,5 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekimde önceki aya göre 5,4 puan artarak 56,5 değerine yükseldi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ekimde önceki aya göre 5,4 puan artarak 56,5 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ekim 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi ekimde önceki aya göre 5,4 puan artarak 56,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endekste gözlenen bu artışta hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 7 puan artarak 56,3'e yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi de 2,8 puan yükselerek 56,9 puanlık seviyesiyle olumlu seyrini sürdürdü.

Bu dönemde hizmet sektöründe gözlenen artışta iş hacminde gözlenen hızlanma belirleyici olurken, sanayi sektöründe ise ağustos döneminden itibaren artış eğiliminde olan yeni siparişlerin önceki aya göre daha da hızlanmış olması üretimi olumlu etkiledi.

Söz konusu gelişmeler neticesinde ekimde 56,5 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, reel sektöre yönelik ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti.

Son çeyrekte ekonomik aktivitenin hız kazandığına işaret ediyor

Yılın üçüncü çeyreğini 51,8'lik ortalamayla geride bırakan SAMEKS Bileşik Endeksi, ekimde aldığı değerle yılın son çeyreğine yönelik ekonomik aktivitenin hız kazandığına işaret etti.

Bu dönemde her iki sektörde de gözle görünür bir toparlanma eğilimi gerçekleşirken, özellikle sanayi sektörüne ilişkin endeks değerinin son 15 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Girdi alımlarındaki artışlara rağmen hizmet sektörüne yönelik iş hacminin zayıf seyretme eğiliminin ekim ayı itibarıyla sona ermiş olması da bu döneme ilişkin bir diğer olumlu gösterge oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararının piyasa faiz oranlarına yansımasıyla birlikte gelecek dönemde reel sektördeki canlılığın devam etmesi öngörülmekle birlikte, döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlerin maliyetler yoluyla ekonomik aktiviteyi baskılamayı sürdürmesi bekleniyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi MÜSİAD SAMEKS ekimde 56,5 puana yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MÜSİAD SAMEKS ekimde 56,5 puana yükseldi - Son Dakika
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