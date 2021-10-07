Dünyanın en ilginç düğünü! Gelin ve damat dahil herkes mutsuz bir gece yaşadı

Muz seralarında yeni hasat başladı, rekolte artınca fiyat düştü

-Verimli geçen sezonda bir ağaçtan 50 kilogram muz alınıyor

-Üreticinin serasından geçtiğimiz haftalarda 8 liradan çıkan muzun kilosu 6 liraya kadar düştü

-Muz üreticisi Meydan:

-"Geçen yılın hasatına göre 2 buçuk kat artış var"

-" Kilogram fiyatı bir günde 6 TL'ye düştü"

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde seralarda üretilen muzların hasatı başladı. Her bir ağaçtan 50-55 kilo civarında elde edilen muzun kilo fiyatı hasatın başlamasıyla birlikte bir günde 8 liradan 6 liraya düştü. Geçen yıla göre hasatta 2 buçuk kat artış olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisi, muz üreticisi Ümran Meydan, "İkinci hasatımıza bugün başladık. 7 dekarlık alandan geçen sene 40 ton ürün hasat elde etmiştik. Ağaç başından 30 kilo civarında ürün aldık. Bu sene şu ana kadar ağaçlardan kestirdiğimiz ürünler 50-55 kilo civarında. Muz hasatında iki buçuk kat artış gözlemledik" dedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 10 yıl önce 500 metrekare serada deneme amaçlı ekilen muz, son verilere göre 953 dekar örtü altı alandan yıllık ortalama 7 bin ton ürün alınıyor. Aksu ilçesinin, Yurtpınar mahallesinde muz üretimi yapan Ziraat Mühendisi Ümran Meydan, 7 dekarlık alana sahip serasında bu yıl muz hasatında 2,5 kat artış gözlemlediklerini ifade etti. Hasat ettikleri muzları tüccarlar aracılığıyla yurt içine satan Ümran Meydan, ilerleyen zamanlarda yurt dışına ihracatın denenebileceğini belirtti.

"Muz hasatında 2 buçuk kat artış gözlemledik"

Geçen yıl serasına muz ektiğini kaydeden Ümran Meydan, " İkinci hasatımıza bugün başladık. 7 dekarlık alandan geçen sene 40 ton ürün hasat elde etmiştik. Ağaç başından 30 kilo civarında ürün aldık. Bu sene şu ana kadar ağaçlardan kestirdiğimiz ürünler 50-55 kilo civarında. Muz hasadında iki buçuk kat artış gözlemledik. Muzun kilogramı geçtiğimiz haftalarda 7-8 civarında satılıyordu. Bir günde 6 TL'ye düştü" dedi.

"Muz yetiştiriciliği, sabır istiyor"

Muz ağaçlarındaki meyvelerin 12 ayda olgunlaşıp hasat edilebildiğini ifade eden Ümran Meydan, "Bir anne evladını nasıl 9 ay bekliyorsa biz de muz ağaçlarının meyve vermesini 12 ay bekliyoruz. 11 ay boyunca hiç gelir elde edemiyoruz. Bekleyebilmek gerçekten zor, muz yetiştiriciliği sabır istiyor" diye konuştu.

"30 yıl meyve vermeye devam eden ağaçlar da var"

Bir fidanın ömrünün sera koşullarında 5 yıl sonra yenilenmesinin tavsiye edildiğini dile getiren Ümran Meydan, " Diğer muz üreticilerinin söylediğine göre 30 yıl meyve vermeye devam eden ağaçlar da varmış. İşçilikte en zorlu süreç, ağaçların köklerinden çıkan filizleri temizlemek olabilir. Yılda birkaç kez yabancı otları temizliyoruz. Haftada bir gübre veriyoruz. İşçilik konusunda domates ve biber gibi değil, çok daha kolay. Babam mesela 7 dönümlük alan ile 2 kişi kolaylıkla ilgilenebiliyor" şeklinde konuştu.

"Muz yetiştirmek babamın hayaliydi"

3-4 yıl fideci ve sebze üretim tesisinde çalıştıktan sonra ağabeyi ile beraber kendi seralarında üreticilik yapmaya başlayan Ziraat Mühendisi Ümran Meydan, "Muz yetiştirmek babamın hayaliydi. 3-4 yıl boyunca yapıp yapmamak arasında kaldı. En sonunda babamın hayalini gerçekleştirdik" dedi.

"Serada muz yetiştirmek, hep aklımızda vardı"

Aksu'nun ilk muz üreticisi olan Hacı Berk, "15 yıl önce Antalya'ya geldik. Burada muz yetişmeyeceğini söylediler. Serada muz yetiştirmek hep aklımızda vardı. Denemeden olup olmadığını bilemeyeceğimiz için 500 metrekare seramıza muz ekerek 9 yıl önce üretmeye başladık. İlk yılda alan küçük olduğu için ortalama miktarda ürün aldık. İkinci yılda bodur çeşidinde 50-55 kilo ürün alınca muz üretiminin olabildiğini kanıtlayarak, üretici arkadaşlarımızı teşvik edip muz üretimini yaydık" ifadelerini kullandı.

"500 metrekareyle başladık Aksu muz serasında 1000 dekara ulaştı"

Aksu'da yılda 1000 dekarlık bir alanda muz yetiştiğini ifade eden Hacı Berk, "Aksu'da 500 metrekare ile üretime başladık. Şimdi 1000 dekar alanda üretim yapılıyor. Biz muz serasını bir fabrika olarak görüyoruz. 10 dekar bir seranın içinde bir kişinin her gün çalışması gerekiyor. Muz ağaçları ile en iyi şekilde ilgilenilip öyle hasat edilmesi gerekiyor" açıklamalarında bulundu.