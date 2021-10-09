Öğütücü bilya ithalatına korunma önlemi soruşturması açıldı

"Öğütücü bilya" ithalatında korunma önlemi uygulanması için soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya" tanımı altında sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli bir üretici firma başvuruda bulundu.

Söz konusu başvuruya istinaden yapılan ön incelemede, ürünün ithalatının son dönemde artış gösterdiği ve yerli üreticinin bazı ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ürünün ithalatında korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma süresi 9 ay olarak belirlenirken gerekli hallerde bu süre 6 ay uzatılabilecek.