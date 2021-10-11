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OMÜ "Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araştırma Merkezi"nin paydaşı oldu - Son Dakika

OMÜ "Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araştırma Merkezi"nin paydaşı oldu

11.10.2021 16:00
OMÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Cumhurbaşkanlığınca yürürlüğe konulan 11. Kalkınma Planı'nın hedeflerine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütülmesi ve faaliyetlerde diğer üniversitelerle iş birliği yapılması kapsamında "Kaba Yemde Çayır-Mera ve...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Cumhurbaşkanlığınca yürürlüğe konulan 11. Kalkınma Planı'nın hedeflerine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetleri yürütülmesi ve faaliyetlerde diğer üniversitelerle iş birliği yapılması kapsamında "Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin kurulmasında paydaş üniversitelerden biri oldu.

Bu kapsamda Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Eylül 2021 tarihli toplantısında aldığı kararla açılan "Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi"ne dair projenin detayları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde imzalanan protokolle resmiyet kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 2021 – 2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde imzalanan protokol doğrultusunda projenin temel hatları üzerinde istişarede bulunulup bu yönde detaylara yer verildi. Hayata geçen Kaba Yemde Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi, Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde bulunuyor.

Ortak imza töreni başkent Ankara'da yapıldı

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın paydaş rektörler olarak katılım ve destekleriyle faaliyete başlayan Merkez, tarım ve hayvancılık alanında pek çok çalışmanın üssü olacak. Kurulan Merkeze dair ortak imza töreni ise ilgili 4 üniversite rektörünün katılımıyla 5 Ekim 2021 tarihinde başkent Ankara'da yapıldı.

Ortak araştırma merkezinin amaçları; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanarak yürürlüğe konulan 11. Kalkınma Planı'nın hedeflerine yönelik bilimsel ve teknolojik AR-GE faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlerde diğer üniversiteler ile iş birliği yapmanın yanı sıra öncelikli ve güdümlü araştırma geliştirme konularında yürütülecek özel projelerin tespitini yapmak, zaman ve süreçleri etkili yönetmek, insan kaynaklarını ve fiziki altyapıları verimli kullanmak, hedef ve çıktıların tanımı gibi konularda bilgi ve yol haritası ortaya koymak olarak belirlendi.

Rektör Ünal: "Gelecek açısından umut verici"

Merkezin paydaş rektörlerinden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, ortaya çıkan iş ve güç birliğinin önemine atıfta bulunarak "Farklı bölgelerdeki üniversitelerin bir araya gelip güçlerini birleştirmesi, üretime katkı sağlaması, AR-GE çalışmalarını tek bir hedefe yönelik olarak planlaması gelecek açısından umut vericidir" şeklinde konuştu.

YÖK, TÜBİTAK ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından kadro, proje ve finans desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kadro, proje ve finans desteğinin verileceği Merkezdeki çalışmalar, 4 üniversitenin iş birliği ve ortaklığında yürütülecek. Merkezde, hayvancılık sektörünün en önemli ihtiyacı olan kaliteli kaba yemin ham maddesi olarak çayır-mera ve yem bitkileri hususunda AR-GE projelerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Alanında uzman isimler var

Çayır-mera ve yem bitkileri konusunda tecrübe ve birikimleriyle öne çıkan OMÜ öğretim üyesi Prof. Dr. İlknur Ayan, Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Başbağ ve Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Karadağ kurulan Merkezde görev yapacak isimler arasında bulunuyor. - SAMSUN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OMÜ 'Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araştırma Merkezi'nin paydaşı oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: OMÜ "Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Araştırma Merkezi"nin paydaşı oldu - Son Dakika
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