Üye Girişi
OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz - Son Dakika

OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz

13.10.2021 13:57
OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, enerjinin organize sanayi bölgeleri için önemli olduğunu belirterek, OSB'lere enerji maliyetlerinde pozitif ayrımcılık istedi.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü,  enerjinin organize sanayi bölgeleri için önemli olduğunu belirterek, OSB'lere enerji maliyetlerinde pozitif ayrımcılık istedi.

Türkiye'den ve 52 ülkeden alım heyetlerinin yer aldığı, 3 gün boyunca devam edecek olan EIF14. Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'nın onursal başkanlığını yürüten OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, OSB'lerin Türkiye'nin üreten üsleri olduğunu, tüm zorlu şartlara rağmen OSB'lerde üretimin devam ettiğini söyledi.

YILIN İLK 9 AYINDA ELEKTRİK TÜKETİMİMİZ YÜZDE 15,6 ARTTI

Türkiye'deki 352 organize sanayi bölgesinden 259'unun işletme aşamasında olduğunu ve buralardaki 67 bin işletmede 2 milyon 200 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını belirten Kütükcü, OSB'lerdeki elektrik tüketimlerine dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den enerji maliyetleri noktasında OSB'ler için pozitif ayrımcılık istedi. Başkan Kütükcü, "Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan organize sanayi bölgelerimiz ülkemizin sanayide tükettiği elektriğin yüzde 40'ını, doğalgazın yüzde 33'ünü kullanıyor.  Üretim artışına paralel olarak, enerji talebimiz de her geçen gün artıyor.  Bu yılın ilk 9 ayında elektrik tüketimimiz yüzde 15,6 arttı. Son dönemde artan enerji maliyetleri, maalesef sanayicilerimiz üzerinde ağır bir yük oluşturmaya da devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan, enerji maliyetleri ile ilgili organize sanayi bölgelerimize, üretim dünyasına pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Enerjide maliyet düşürücü her adım özellikle bu dönemde çok anlamlı olacaktır" diye konuştu.

Enerjide fiyat kadar önemli olan bir hususun da enerji arz güvenliği olduğuna dikkat çeken Kütükcü, Türkiye'nin bu konuda önemli mesafeler kattığını ifade etti. Kütükcü, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın olağan üstü gayretleriyle son dönemde önemli çalışmalar yürütülüyor. Bir yandan sonuç veren petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, bir yandan artan yenilenebilir enerji yatırımları ve sektördeki diğer tüm yerlileştirme çalışmaları ülkemizin enerji arz güvenliğini sağlamak adına son derece stratejik adımlar" dedi.

"OSB'LERDE GÜNEŞ PANELLERİNİ DAHA SIK GÖRÜR HALE GELDİK"

Konuşmasında yenilenebilir enerjinin önemine de dikkat çeken Kütükcü, OSB'lerdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının 1.119 MW'a ulaştığı bilgisini paylaştı. Kütükcü, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ay itibariyle, ülkemizin 98 bin MW'ın üzerine çıkan elektrik enerjisi kurulu gücünün yüzde 64,8'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Organize sanayi bölgelerimiz de özellikle son dönemde ülkemizin enerji haritasının çeşitlenmesine, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına katkı veriyor. Şu anda OSB'lerimizdeki yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam kapasitesi 1.119 MW'a ulaştı. Bu yenilenebilir enerji santrallerinin; 643 MW'ını güneş enerjisi santralleri, 260 MW'ını jeotermal santralleri, 206 MW'ını biokütle, 10 MW'ını da rüzgar enerjisi santralleri oluşturuyor. Ayrıca, sanayicilerimizin özellikle çatı tipi GES projelerine yoğun bir talebi var. OSB'lerimizdeki fabrikaların çatılarında güneş panellerini daha sık görür hale geldik."

Kütükcü, 300'ün üzerindeki fabrika ile 20 bin kişiye istihdam sağlayan Antalya OSB'de de GES kapasitesinin 10 MW'ı aştığını duyurarak, bu yatırımların hem Antalya'da hem de Türkiye genelinde artmaya devam edeceğini vurguladı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile dünyada düşük karbonlu ekonomiye geçiş trendinin hızlandığını ve OSB'leri bu döneme hazırlamak için OSBÜK olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kütükçü, "İklim dönüşümü, enerjide verimlilik, yenilenebilir enerji, dijitalleşme gibi kavramları artık çok daha fazla duyacağız, bu alanlara 'gönüllü' veya 'zorunlu' olarak çok daha büyük yatırımlar yapmak zorunda kalacağız. OSBÜK olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte organize sanayi bölgelerimizi bu yakın geleceğe hazırlamak için "Yeşil OSB" ismini verdiğimiz önemli bir proje yürütüyoruz.  Yeşil OSB Projemizle; organize sanayi bölgelerimizi şu an için belirlenen 12 ön koşul ve 20 kriterde değerlendirilerek Yeşil OSB Sertifikası ile sertifikalandıracağız. Hedefimiz, bütün organize sanayi bölgelerimizi bu yeşil sertifika ile buluşturarak, hem düşük karbon üreten daha çevreci hale getirmek hem de uluslararası yatırım standartlarını daha da geliştirmek" diye konuştu.


Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, 14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı 14:13 Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı 14:03 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı 14:00 İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti 13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Cevat Şakir'in anma töreninde kriz! Emekli öğretmenin sözleri sonrası kaymakam etkinliği terk etti 13:44 Cevat Şakir'in anma töreninde kriz! Emekli öğretmenin sözleri sonrası kaymakam etkinliği terk etti
Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum 13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti 12:36 ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti

Son Dakika Haberleri
14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi
14:12 Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
13:54 Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti
13:52 Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu
13:22 Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum
13:18 Jigolo olma bahanesiyle dolandırılan 68 kişi savcılığa koştu! 1 milyon liraları gitmiş
13:09 KKTC Başbakanı Ersan Saner hükümetin istifasını sundu
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti Galatasaraylılar Elmander'i boşuna sevmiyor! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti         
14:13
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı         
14:09
Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti         
14:02
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu         
13:53
Biri hapse, diğeri mezara! İki kardeşin kanlı düellosu faciayla noktalandı Biri hapse, diğeri mezara! İki kardeşin kanlı düellosu faciayla noktalandı         
13:37
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu         
12:23
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lere pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement