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Palandöken: "98 yıldır Türkiye'nin kalbi ve Başkenti Ankara" - Son Dakika

Palandöken: "98 yıldır Türkiye'nin kalbi ve Başkenti Ankara"

13.10.2021 09:56
Palandöken:

Hem coğrafi hem stratejik olarak tarihte de önemli bir yeri olan Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 98.

Hem coğrafi hem stratejik olarak tarihte de önemli bir yeri olan Ankara'nın başkent oluşu nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıldönümünü kutluyor, Milli Mücadele döneminde azimli ve çalışkan olmasıyla, coğrafi konumu ve Ulu Önder'e olan bağlılıklarıyla tarihin akışını değiştirmede büyük katkıları olan Ankara halkını tebrik ediyorum" dedi.

"Ankara halkı ile Atatürk arasındaki bağ çok büyük"

Milli Mücadele döneminde Ankara'nın göstermiş olduğu azim ve kararlılığın gidişata büyük yön verdiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ankara halkı ne kadar azimli, kararlı, çalışkan ve Ulu Önder'e bağlı ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de Ankara ve bu coğrafyanın halkını o kadar çok seviyordu. Öyle ki 13 Ekim 1923'te TBMM'de kabul edilen tek maddelik yasa ile başkent olan Ankara ülkemizin kalbi, Ankara'nın kalbi ise Anıtkabir'dir. 98 yıl önce bugün başkent olan Ankara'mızı ve Ankara halkımızı tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, Ankaralı vatanseverlerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Ülkemize 98 yıldır başkentlik yapan bu güzide şehrimiz ebediyen yaşayacak, dik duruşu ve azmiyle nice tarihi anlara sahne olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Bendevi Palandöken, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palandöken: '98 yıldır Türkiye'nin kalbi ve Başkenti Ankara' - Son Dakika Ekonomi


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