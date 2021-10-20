Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,95 puan artarak 1.432,80 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,17 kazanımla 1.432,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.427,67, en yüksek 1.437,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 1.432,80 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,62 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 1.541,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 54'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları, Tüpraş ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.782,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.782,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,21 kazançla 533 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,3074 lira, satışta 9,3447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,2780 lira, satışta 9,3151 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,02'den, bileşik getirisi de yüzde 18,83'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1645, sterlin/dolar paritesi 1,3821, dolar/yen paritesi de 114,25 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,25 yükselerek 84,73 dolardan işlem görüyor.