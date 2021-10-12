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Quick Sigorta, sektör trendlerini içeren uluslararası ödül programında yer aldı - Son Dakika

Quick Sigorta, sektör trendlerini içeren uluslararası ödül programında yer aldı

12.10.2021 16:42
Quick Sigorta, sektör trendlerini içeren uluslararası ödül programında yer aldı

Quick Sigorta, "The Efma-Accenture Innovation in Insurance" ödül programı çerçevesindeki sektör trendlerini içeren raporda, 'Müşteri deneyimini her yerde ve her zaman sunabilmek' başlığında trend belirleyen ve müşteri deneyimini iyileştiren projelerinin başarısıyla yer aldı.

Quick Sigorta, "The Efma-Accenture Innovation in Insurance" ödül programı çerçevesindeki sektör trendlerini içeren raporda, 'Müşteri deneyimini her yerde ve her zaman sunabilmek' başlığında trend belirleyen ve müşteri deneyimini iyileştiren projelerinin başarısıyla yer aldı.

Dünyanın en büyük bankacılık ve sigortacılık kuruluşu Efma ve global bir yönetim danışmanlığı şirketi Accenture ortaklığında düzenlenen Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021, bu yıl da sigortacılık sektöründeki yenilikçi projeleri ödüllendirdi. "The Efma-Accenture Innovation in Insurance" ödül programı çerçevesindeki sektör trendlerini içeren raporda Quick Sigorta, "Müşteri Deneyimini her yerde ve her zaman sunabilmek" adlı başlıkta, trend belirleyen ve müşteri deneyimini iyileştiren projelerinin başarısıyla yer aldı.

Son katılım tarihi 24 Eylül olan "Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021" yarışmasına, 55 ülkeden 460 proje başvurusu gerçekleşti ve toplam 269 kurum katıldı. Bu rakamlar aynı zamanda sektördeki fırsatları ve sektörün yeni müşteri beklentilerini karşılama konusunda sahip olduğu adaptasyon gücünü de işaret ediyor. Efma-Accenture Innovation in Insurance Awards Trends 2021 raporunda yer alacak projeleri seçerken Accenture, tüm başvuruları analiz edip altı önemli sektör trendi belirledi. Bu trendler sigortacıların 2021 ve sonrasında nelere odaklanacağına ışık tutuyor. Accenture, trendlerle birlikte onları oluşturan gerçek proje örneklerine de raporda yer veriyor. Her başvuru sahibi kurum, sundukları projeyi genel hatları ile tanımlıyor. Söz konusu kurumlar ise her biri sektörün çeşitli ihtiyaçları ve değişen müşteri beklentileri için yenilikçi ve heyecan verici çözümler sunan yönleriyle dikkat çekiyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kendilerine bu başarıyı getiren çalışma sistemlere ilişkin şunları kaydetti:

"Çok kısa sürede global bir iş olan sigortacılıkta gelecek trendlerine yön veren çok sayıda yenilikçi iş modelleri ortaya koyduk. Inovatif olmayı önemsiyoruz, bu kapsamda sadece ürünleri, branş segmentlerini değil yanı sıra dağıtım kanallarını da çeşitlendirmek ve birbirine entegre etmek bizim için önemli bir role sahip. Böylesi değerli bir raporda yer almak, attığımız adımların ve yenilikçi bakış açımızın da bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da finansal sigortalar alanı başta olmak üzere sektörde öncülük etmeye devam edeceğiz. 2022'de çok farklı ürünler ve iş planları düzenleyerek bu alanı da sektörel olarak geliştireceğiz. Yenilikçi olmak bizim DNA'mızda var, her departmanımızda ve her ürünümüzde bunu temel alıyoruz. Çok sayıda ürünümüzü pandemi itibarıyla online olarak sunmaya başladık. Bu özellik, erişim ve hız faktörüne olumlu etki ediyor, müşterilerimiz işlemlerini kolayca gerçekleştiriyor."

Raporda Quick Sigorta'nın yanı sıra Türkiye'den Aksigorta yer alırken, dünyadan MACARENA, AXA Assicurazioni, AXA INM, Generali, HDFC Life, Baloise, Mitsui Sumitomo, Wakam, Generali Wailon, UnipolSai, The Mapfre, Liberty Seguros, Bajaj Allianz, Baloise Luxembourg, BNP Paribas Cardif, Generali Germany gibi uluslararası şirketlerin projeleri de yer aldı. - ANKARA

Quick Sigorta, sektör trendlerini içeren uluslararası ödül programında yer aldı

Sigorta, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Quick Sigorta, sektör trendlerini içeren uluslararası ödül programında yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Quick Sigorta, sektör trendlerini içeren uluslararası ödül programında yer aldı - Son Dakika
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