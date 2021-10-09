Rosatom'un REIN bölümü, Avrupa Gençlik Nükleer Forumuna katıldı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un REIN bölümü, 27-30 Eylül tarihleri arasında İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen Avrupa Gençlik Nükleer Forumuna (ENYGF) katıldı. Çevrimiçi ve çevrimdışı formatta düzenlenen hibrit etkinliğe, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) desteğiyle Genç Nesiller Ağının (YGN) İspanya şubesi ev sahipliği yaptı. REIN delegeleri, raporlarını Tarragona'da şahsen sunma fırsatı bulan Rosatom'un tek temsilcileri oldu.

Genç nükleer bilimciler için geleneksel olarak düzenlenen ve nükleer alanda çalışan gençler için yılın en önemli etkinliği olan forum, bu yıl 24 ülkeden 75'in üzerinde şirketi temsil eden 250'den fazla kişiyi bir araya getirdi. Bu temsilcilerden 150'si şahsen, 100'ü ise çevrimiçi olarak etkinliğe katıldı. Forumun gündemindeki temel konular, kazaya dayanıklı nükleer yakıt alanında çığır açan çözümler, küçük modüler reaktörlerin modern tasarımları, enerji geçişinde nükleer enerjinin rolü ve radyoaktif atık yönetimiydi.

REIN bölümü, forumda sırasıyla Finlandiya ve Türkiye'deki Hanhikivi-1 ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat projelerinin uygulanmasında yer alan proje şirketlerinden üç konuşmacı tarafından şahsen temsil edildi. Hanhikivi-1 NGS'nin genel tedarikçisi REIN A.Ş.'nin yüzde 100 iştiraki RAOS Project Oy şirketinin Genel Yerleşim Çözümleri ve Genel Plan Bölümü Kıdemli Müdürü Dmitriy Dzhabarov, Hanhikivi-1 projesinde Bina Bilgi Modellemesi (BIM) alanındaki çözümlerin uygulanması konusunda bir sunum yaptı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. tasarım şirketinden (Akkuyu NGS'nin genel işvereni ve yatırımcısı, REİN A.Ş.'nin çoğunluk hissedarı) Metodoloji ve Proje Yönetim Desteği Bölüm Şefi Anton Feoktistov ve Seferberlik Eğitimi, Sivil Savunma ve Acil Durum Birimi, Acil Durum Merkezleri Uzmanı Serkan Aslankan, sırasıyla proje yönetim sisteminin kurulması ve uygulamaya koyulması ile Akkuyu NGS projesinde acil durum hazırlığı ve müdahalesi hakkında bilgi verdi. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin bir diğer konuşmacısı ise çevrimiçi formatta VVER tipi reaktörünün bir parçası olarak kontrol ve koruma sistemi SUZ'un işlevsel güvenilirlik değerlendirmesi hakkında sunum yapan Türbin Bölümü Kıdemli Operatörü Samed Tuğrul Yılmazer'di.

Forumun genel (uranyum) sponsoru olan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, toplam 51 katılımcı tarafından temsil edildi. Katılımcıların tümü, sunulan bilimsel ve teknik raporlara göre forum organizatörleri tarafından seçilip onaylandı. Katılım koordinasyonu, bilgi desteği ve Rosatom'un ENYGF21 konferansında temsil edilmesi, Rosatom Kurumsal Akademisi ve Rusatom-Uluslararası Ağ tarafından sağlandı. Akademi personeli ayrıca tüm potansiyel forum katılımcıları için İngilizce dil testleri gerçekleştirdi.

Avrupa Genç Nesiller Ağı tarafından iki yılda bir düzenlenen bir konferans olan Avrupa Gençlik Nükleer Forumu, genç profesyonellere nükleer enerjinin tüm üretim, uygulama ve geliştirme alanlarıyla ilgili ileri bilimsel teknolojilerin geliştirilmesi konusunda deneyim alışverişinde bulunma fırsatı sunmayı amaçlıyor. - MERSİN