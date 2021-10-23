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S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti - Son Dakika

S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

23.10.2021 00:12
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun "B+/B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu belirtilen açıklamada, ihracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi ekonomik faaliyetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dirençli kalmasıyla bu yıl yüzde 8,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, net kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yılın sonunda yüzde 34'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Devam eden risklerin Türkiye'nin özel sektörünün esnekliği ve gerektiğinde maliye politikası yanıtı için yer bırakan yönetilebilir net genel kamu borcu stoku ile kısmen dengelendiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle merkez bankasının net döviz rezervlerinin tahminlerin ötesinde güçlenmesi halinde not yükseltmesinin düşünülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin ülkenin çeşitlendirilmiş ekonomisi ve geçmişte dış şoklar ile ülke içi ekonomik sıkıntıları atlatan özel sektörü tarafından desteklenmeye devam ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin diğer gelişmekte olan piyasalardan daha hızlı toparlandığına dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl büyümeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu doğrudan risklerin azaldığı belirtilerek Türkiye'nin mali pozisyonun diğer birçok yükselen piyasa ekonomisiyle karşılaştırıldığında güçlü kalmaya ve ülke kredi notlarını desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 8,6, 2022'de yüzde 3,3, 2023 ve 2024'te yüzde 3,1'er büyüyeceği öngörüldü.

Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 12,6, 2022'de yüzde 12,2, 2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu yıl yüzde 17,3, 2022'de 12, 2023'te yüzde 9,5 ve 2024'te yüzde 9,2 olacağı öngörüldü.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Döviz, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti - Son Dakika Ekonomi


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