Sağlık turizminde yüzde 4,7 artış; Gurbetçiler diş tedavisi için de Türkiye'ye geliyor

Diş tedavisindeki yetkinliğiyle Avrupa ile yarışan Türkiye, yüzde 70'e varan fiyat avantajıyla da gurbetçilerin gözdesi oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen 218 bin 895 kişiye sağlık hizmeti veren Türkiye, 393 milyon 688 bin dolar gelir elde etti ve sağlık turizminde yüzde 4,7'lik artış görüldü. Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dt. Utku Can Usanmaz, "Almanya başta olmak üzere Avrupa'daki gurbetçiler, İskandinav ülkeleri, İngiltere, Avustralya ve Amerika'dan yoğun talep alıyoruz" dedi.

Türkiye, uzman hekimleri, en yeni teknolojilere sahip tedavi yöntemleri ve coğrafi konumunun verdiği avantajla sağlık turizmi gelirlerini artırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2002'de yüzde 1 civarında olan sağlık harcamaları, 2020'de yüzde 4,5 seviyesine ulaştı. 2020'de 388 bin 150 yabancı turist ve gurbetçi sağlık hizmeti almak için Türkiye'yi ziyaret ederek 548 milyon 882 bin dolar harcama yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde ise yurt dışından gelen 218 bin 895 kişiye sağlık hizmeti veren Türkiye, 393 milyon 688 bin dolar gelir elde etti. İlk çeyrekte turizmde kültür, spor, eğitim, paket tur gibi harcamalarında yüzde 80'e varan azalmalar yaşanırken, sağlık harcamalarında yüzde 4,7 artış görüldü. Diş tedavisinin sağlık turizmindeki payını her geçen gün artırdığını belirten Cerrahi Grup Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Başhekimi Dt. Utku Can Usanmaz, "Diş tedavisinde Avrupa'yla kıyasladığımızda aynı teknolojik imkanlara ve yetkinliğe sahibiz. Fiyat avantajının yanı sıra, havalimanında karşılama, konaklama, şehir turu gibi hizmetlerle de sağlık turizminde doping etkisi yarattık" dedi.

AVRUPA'YA KIYASLA YÜZDE 70 HESAPLI

Türkiye'de diş tedavisinin Avrupa'ya kıyasla yüzde 70 daha hesaplı olduğunu söyleyen Dt. Utku Can Usanmaz, "Türkiye diş tedavisinde implant ve diş protezlerinin yanı sıra estetik diş tedavileri, gülüş tasarımı ve beyazlatma işlemleriyle öne çıkıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli tedavinin yanı sıra, sunduğumuz uzun süreli garantiyle de memnuniyet oranını yüzde 90'a çıkardık. Gurbetçilerimiz başta olmak üzere, dünyanın pek çok ülkesinden yabancılar diş tedavisi için ülkemizi tercih ediyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ÇOĞRAFİ KONUMU AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye'nin coğrafi konumu da sağlık turizminin gelişimini destekliyor. Gurbetçilerin her sene gerçekleştirdikleri Türkiye ziyaretleri sırasında diş tedavilerini yaptırdıklarını belirten Dt. Utku Can Usanmaz, "Turizm ülkesi olmamız, ülkemizi diş tedavilerinde özellikle gurbetçilerin gözdesi haline getirdi. En çok tercih edilen implant ve protez tedavileri uzun süre gerektiriyor. Gurbetçiler de bu süreyi ülkemizde tatil yaparak ya da yakınlarını ziyaret ederek değerlendiriyor" dedi.

SON TEKNOLOJİLER TEDAVİ SÜRECİNİ KISALTIYOR

Diş tedavisinde en ileri teknolojilere sahip ekipman kullanımıyla tedavi süreçlerini kısalttıklarını kaydeden Dt. Utku Can Usanmaz, "Hastalar diş tedavisinde sağlığın yanı sıra konfor da arıyor. İmplant tedavisine gelen hastalarımız için 2 kez ziyaret planlaması yapıyoruz. Her ikisinde de 5-7 günlük bir süre istiyoruz. Gülüş tasarımı gibi estetik tedavileri 6 günde tamamlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

En çok tercih edilen implant tedavilerinde en yeni teknolojilerden All on Four ve All on Six yöntemlerini uyguladıklarını belirten Diş Hekimi, "All on Four implant tekniğiyle tüm dişlerini kaybeden hastalarda sadece 4 implant kullanarak tedavi sürecini kısaltıyoruz. Bu teknik ile protezi implantların üzerine sabitleyerek hastaları kaliteli ve uzun ömürlü dişlere kavuşturuyoruz" diye sözlerine ekledi.