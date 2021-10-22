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Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok - Son Dakika

Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok

22.10.2021 14:00
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok

Sakarya'da yetiştirilen ve dünyaya ihraç edilen dalların sarı altını olarak da hitap edilen coğrafi işaretli ayvanın hasadı başladı.

Sakarya'da yetiştirilen ve dünyaya ihraç edilen dalların sarı altını olarak da hitap edilen coğrafi işaretli ayvanın hasadı başladı. Damakları tatlandıran ayvanın rekoltesi hakkında bilgi veren Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Ayvanın kayıt altında olan rekoltesi, 13 bin dekar alan üzerinde yıllık 60 bin ton civarında ve bu seneki rekolte biraz daha yükseklerde 65 bin tonlara çıkarabiliriz" dedi.

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret alan ayvanın 2021 yılındaki hasadı başladı. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve sadece elle toplanan dalların sarı altını, iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Dallardan toplanan ayva, bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılarak kasalara yerleştirilip soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Burada yapılan işlemler sonrasında ise ayva, Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almaya ve Rusya'ya gönderiliyor. 13 bin dekar alanda yetiştirilen ayvanın bu seneki rekoltesi yaklaşık 65 bin ton olması hedefleniyor. Fiyatların geçen senelere göre aynı olduğunu belirten Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, tarladan yaklaşık 2 buçuk liraya satılan ayvanın marketlerdeki fiyatlarının 8 ila 10 lira arasında olduğunu belirtti. Hasadı yapılan ayvanın dünyada rakibinin olmadığını dile getiren üretici Kemalettin Yörük ise ayvanın bu kadar ünlenmesinde bölgenin toprak yapısı, iklimi ve çiftçinin özenle yetiştirmesinin büyük rol oynadığını aktardı.

Hasadına başlanan ayvanın dünyada rakibi yok

Hasadı yapılan ayvanın dünyada rakibinin olmadığını belirten üretici Kemalletin Yörük, "Budamaya Şubat ayında başlıyoruz sonrasında dallarını kırma makinesiyle kırıyoruz ve ilaçlarını veriyoruz. Bakım işlemlerine ise hasat zamanına kadar devam ediyoruz. Ayvanın budama ve dal kırma işlemi bittikten sonra sadece ilaç ve sulama işi kalıyor. Bizim ayvamız Pamukova ve Geyve ayvası olarak sırf ihracata hitap ediyor ve biz ayvaya 'Sarı altın' deriz. Hasadına başlanan ayvanın dünyada rakibi yok. Bizim ayvamızın topraklardan, iklimden, bölgeden kaynaklı olarak güzeldir. Al, kes, ye suludur boğazda kalmaz, elma gibi yenebilir" dedi.

Sakarya'dan, dünyaya

Türkiye'de birçok ilin ayva yetiştirmeyi denediğini belirten Yörük, "Biz istiyoruz ki şuan ki enflasyona göre ayvanın dalında şuanda 4 lira olması gerekirdi. Ayva tonajlı mahsul 1 lira 90 kuruştan 2 lira arasında gidiyor dalından keşke 4 lira olsaydı keşke biz öyle bekliyorduk. Ayvalarımız buradan Amerika, Hollanda, Almaya ve Rusya'ya gidiyor. Mide ekşimesine birebire gelen bir meyvedir, reçeli olur ve bunun güzelliği dünyada tartışılmaz. Türkiye'de birçok il ayva yetiştirmeyi denedi olmadı. Her şeyin bir bölgesi var Allah bu toprakları vermiş çiftçimizde gerekeni yapıyor dört dörtlük mal çıkıyor. Dünyada ün yapan ayvamız tescillendi. Geyve ve Pamukova'nın üstünde ayva üreten bir yer yok" diye konuştu.

Ülkenin yüzde 65'lik ihtiyacını karşılıyor

Ayvanın bu seneki rekoltesinin yüksek olduğunu belirten Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya ise, "Ülkemizin ayva ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini Sakarya bölgesi yetiştiriyor. Bununda yaklaşık 60 bin tonunu Geyve ve Pamukova bölgesi yetiştiriyor. Ayvanın kayıt altında olan rekoltesi ise 13 bin dekar alan üzerinde yıllık 60 bin ton civarında ve bu seneki rekolte biraz daha yükseklerde 65 bin tonlara çıkarabiliriz. Biz buna Pamukova ve Geyve'nin 'Sarı altını' olarak hitap ediyoruz. Bizim zorumuza giden şu; 5 sene önce biz ayva üretimini yaklaşık 2 buçuk lira üzerinden verdik bu sene halen daha yaklaşık 2 buçuk lira. Girdi maliyetlerimiz çoğaldı. Biz, hızla üretim yapmamıza rağmen bu fiyatların değişmemesinden ne üretici ne de tüketici memnun değil. Çok aracı olduğundan dolayı ayvanın raflardaki fiyatı şuanda 8 ile 10 lira arasında. Üretici ve tüketiciyi karşı karşıya getiremedikten sonra maalesef bu denge hiçbir zaman değişmeyecek. Rekolte bu sene çok iyi ama fiyat olarak memnun değiliz. Aradaki fiyat farkını rekolte karşılarsa durumu bu şekilde telafi etmeye çalışacağız yani kilodan kazanacağız bu sene" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok
Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok

Pamukova, Sakarya, Türkiye, Geyve, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sakarya'da yetiştiriliyor, dünyada rakibi yok - Son Dakika Ekonomi


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