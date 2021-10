"Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi sanatseverlerle 9 Ekim'de buluşacak

Çiğdem Simavi hamiliğinde ve ÜNLÜ & Co sponsorluğunda düzenlenen "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" 9 Ekim'de Meşher'de açılıyor.

ÜNLÜ & Co'dan yapılan açıklamaya göre, basın gösterimi bugün gerçekleştirilen sergi, sanatseverlerle 9 Ekim'de buluşacak. Deniz Artun'un küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yaklaşık 1850-1950 arasında Türkiye'de yaşamış ve yaratmış sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkiye yer veriyor.

Ben-Sen-Onlar, ismini Şükran Aziz'in sergideki bir eserinden alan sergi, çoğunluğu "ben"leşememiş ve dolayısıyla sanat tarihi tarafından kaydedilmemiş kadınları tek tek fark etmenin yanı sıra, kolektif bir "biz"in oluşabilme koşullarını araştırıyor. Aynı zamanda Meşher bu sergi ile Türkiye'den çağdaş sanatçı kadınları köklerini keşfetmeye davet ediyor.

Ben-Sen-Onlar bir isimden, gruptan, kurumdan diğerine çekilmiş düz çizgilerin dışında kalan bütün kadınların ve eserlerin anıldığı ve anlatıldığı bir "başka" zamana işaret ediyor. Böylece sergiyle, kadınlara kendilerinin kahraman oldukları bir "yüzyıl" armağan ediliyor.

Meşher'in üç katında gerçekleşen sergide, 117 sanatçıdan 232 eser yer alıyor. Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı, 27 Mart 2022 tarihine kadar İstiklal Caddesi'ndeki Meşher'de izlenebilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ben-Sen-Onlar sergisinin hamiliğini üstlenen Çiğdem Simavi, her zaman kadın emeğine, gücüne, dayanışmasına ve birleştiriciliğine inanan bir kadın olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin sanatçı kadınlarını tüm dünyaya anlatmak, tanıtmak ve çoğunu içine sıkıştıkları gölgelerden çekip çıkararak gün ışığına kavuşturmak en büyük hayalimdi. Ülkemin kültürü ve sanatına olan hayranlığımın temelindeki sessiz kahramanların her zaman kadınlar olduğu bilinciyle, bu hayalimin peşinden gittim." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin sponsorluğunu üstlenen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Üyesi Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü de ÜNLÜ & Co olarak her zaman kadının gücünü ön plana çıkaracak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Yirmi beşinci yılımızı kutladığımız bu özel yılda da Türkiye'den sanatçı kadınlarının yüzyıllık emeğini ortaya çıkaran böyle bir sergiye sponsor olmak bizler için gurur verici. Ben-Sen-Onlar sergisi, sanat tarihinin gözden kaçırdığı ya da ihmal ettiği sanatçı kadınların fark edilmesi ve görünür kılınması için önemli bir kilometre taşı olacak." ifadelerini kullandı.

"Eser ve efemera görsellerinin yer alacağı bir sergi kitabı hazırlandı"

Verilen bilgiye göre, Küratör Deniz Artun, Ben-Sen-Onlar sergisinin kapsamını belirlerken, Türkiye'de çağdaş sanatçı kadınların varlığının köksüz olduğunun altını çiziyor. Ancak Ben-Sen-Onlar sergisi bu tarihi yazmak iddiasında değil, aksine yazılacak tarihin bir değil pek çok olduğunu hatırlıyor ve hatırlatıyor.

Sergi, her bir kadının hatta her bir eserin alternatif tarihler kurabileceği "biz"e bir çağrı anlamı taşıyor. Ben-Sen-Onlar, Meşher binasının üç katına yayılıyor.

Giriş katı "Ben", aynada kendi mütevazı varlıkları ile karşılaşan şöhretsiz kadınlara odaklanıyor. Serginin farklı köşelerine yerleştirilen aynalar, tek bir kadının birkaç yüzünü yakalamaya çalışıyor. Kadınların, tarihten kendi kendilerini sildikleri, adlarının üzerini bile bile karaladıkları da oluyor. Dolayısıyla ayna, bazen de, eskiz aşamasında terk edilmiş eserleri ya da kariyerleri bir dev aynasına yansıtmaya ve onları "büyütmeye" yarıyor.

Birinci kat "Sen", yumuşak ve birleştirici olan öteki ile karşılaşmaları anlatıyor. Öncelikli "sen" olarak çocukları çağırıyor. Portrelerin ve otoportrelerin çoğu, anne olmanın ya da olmamanın deneyimi ve öznellik, aile olmanın tanımı ve şefkat, sanatçı olmanın gücü ve ölümsüzlük hakkında düşünmek üzere davet ediliyor. Ayrıca "sen", anneliğin idealindeki kutsallık ile çıplaklığın ideasındaki tenselliği karşı karşıya yerleştiriyor.

İkinci kat "Onlar", kadınlara başkalarının gözünden bakıyor. Çiçek, özellikle vazoda olduğunda, başkaları tarafından kadınlara yakıştırılan sıfatları taşıyor: duygusal, kırılgan, amatör ruhlu, sıradan, domestik ve dekoratif. Pek çok sanatçı kadın, kendisinden güvenli ve zarif olanı resmetmesi beklendiği için, ancak vazoda çiçekler boyayarak resim yapabiliyor. Sergiye, hiçbir öncelik gözetilmeden, neredeyse kendiliğinden saçılan çiçekler, şematik aile ağacının, çizgisel bir sanat tarihinin de alternatifini temsil ediyor.

Sergi için küratör Deniz Artun ile araştırma ve küratoryal çalışmaları yürüten Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın metinlerini kaleme aldığı, eser ve efemera görsellerinin yer alacağı bir sergi kitabı hazırlandı.

Şeyda Çetin ve Esra Satıcı'nın derlediği belgeler bir tür ortak bir albüm niteliğinde kitaba taşındı. Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisine küratör Deniz Artun ve Meşher ekibinin hazırlayacağı bir etkinlik programı eşlik edecek. Konuşma, yetişkin atölyeleri ve çocuklara özel atölyeler çevrimiçi platformlarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.