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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

05.10.2021 13:07
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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 499,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 499 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,20 liradan, 3 bin 288 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 309 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 214 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 234 liradan, bin 607 liradan alınan Yarım Ziynet bin 617 liradan ve 804 liradan alınan Çeyrek Ziynet 809 liradan satıldı. - İSTANBUL

Serbest piyasada altın fiyatları

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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