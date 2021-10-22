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Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika

Serbest piyasada altın fiyatları

22.10.2021 00:57
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 533,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 533,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 533 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 533,20 liradan, 3 bin 512 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 533 liradan, 486 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 490 liradan, 3 bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 453 liradan, bin 716 liradan alınan Yarım Ziynet bin 726 liradan ve 858 liradan alınan Çeyrek Ziynet 863 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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