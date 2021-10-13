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Sıfır araçlardaki 'çip' sorunu vatandaşları ikinci ele yönlendirdi - Son Dakika

Sıfır araçlardaki 'çip' sorunu vatandaşları ikinci ele yönlendirdi

13.10.2021 17:08
Sıfır araçlardaki 'çip' sorunu vatandaşları ikinci ele yönlendirdi

Kayseri'de, çip sorunundan dolayı sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı vatandaşları ikinci ele yönlendirdi.

Kayseri'de, çip sorunundan dolayı sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı vatandaşları ikinci ele yönlendirdi.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, pandemiyle beraber araç sektöründe çalkantıların yaşandığını belirterek, 2021 yılında gündeme gelen çip krizi ile beraber sıfır araçlarda sorun olduğu için vatandaşların ikinci el araçlara yöneldiğini söyledi. Yurtlu, "Otomotiv sektöründe 2021 yılında 2020 yılına yakın bir hareketlilik izledik. Geçen yol olduğu gibi bu sene de sıfır araçlarda çip krizi yaşadık. Bu krizin getirdiği sıkıntıyla piyasada araç bulunamamasından dolayı fiyatlarda yüzde 40 bandında bir artış yaşandı. Bunda döviz artışının da etkisi oldu. İthal araçların girişinde problem oluyor. Araç üretiminde de sıkıntı oluyor. Büyük üreticilerin hepsi artık minimum maliyet, maksimum kar hesabı yaptıkları için araçları farklı ülkelerde tasarlıyorlar. Bu da pandemi sürecinde birçok ülkede kapanmalar olduğu için araçların parça tedariki sorunu oldu ve araçları tamamlayıp çıkaramadılar. Piyasada sıfır araç problemi oldu. 2021 yılına da damgayı vuran çip krizi oldu. Çip olmadığı için araçlar üretilemedi

ama talep vardı. Pandemi sürecinde insanlar toplu taşımada kaçtıkları için haliyle özel araçlara yöneldiği bir dönemi yaşadık. Talebin artması ve arzın azalmasıyla fiyatlar çok açıldı. Sıfır araç olmayınca bize geldiler. Sıfıra yakın araçlara ciddi bir teveccüh

oldu. Bundan dolayı fiyatların yüzde 40 gibi artmasına neden oldu. Bu senenin sonuna kadar da bu tedarik sorunu aşılamayacak. Bayilerde 2-3 ay gün veriyorlar ve fiyat sabitlemiyorlar. Bundan dolayı insanlar ikinci ele yöneliyorlar ve fiyatları da artıyor" ifadelerini kullandı.

Kısa vadede araç almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini dile getiren Yurtlu, "Kısa vadede araç alma planı yapanların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Orta ve uzun vadede ne getirir bilmiyorum ama kısa vadede araç alımının ertelenmemesi gerekiyor. İkinci ele ilgi çok fazla. Çünkü sıfır tedariki olmadığı için insanlar artık şahsi olarak iki araç kullanıyor. Özellikle küçük otomatik araçlara ciddi bir talep var. Özellikle okulların da açılmasıyla kadınlar da çocuklarını okullardan almak için, kurslara götürmek için ikinci araçlara ciddi bir talep oluyor. Bunun için küçük otomatik araçlar tercih ediliyor. Şu dönemde en çok sattığımız araçlar küçük otomatik araçlardır" diye konuştu. - KAYSERİ

Sıfır araçlardaki 'çip' sorunu vatandaşları ikinci ele yönlendirdi

Ahmet Yurtlu, Kayseri, Tragger, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sıfır araçlardaki 'çip' sorunu vatandaşları ikinci ele yönlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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