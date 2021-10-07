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Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı - Son Dakika

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

07.10.2021 15:50
Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

Sivas'ın, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı 'Koyulhisar Domatesinin' tescillenmesi ile birlikte 14'e çıktı.

Sivas'ın, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı 'Koyulhisar Domatesinin' tescillenmesi ile birlikte 14'e çıktı. Başvurusu yapılan 9 ürünün de en kısa zamanda tescil edilmesi bekleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri gibi çok sayıda yöreye özgü ürün yelpazesine sahip olan Sivas'ın 14 ürününün tescilini gerçekleştirdi.

1997 yılında Sivas Belediyesinin girişimleri ile Sivas El Halısının ilk olarak tescil edilmesinin ardından, bu yılda Koyulhisar Ziraat Odasının girişimleri ile Koyulhisar Domatesinin tescili sağlandı. Bu zaman aralığında çeşitli kurumların girişimleri ile Yenihan Bebekleri, Divriği Pilavı, Sivas Pezik Turşusu, Ulaş Etli Pidesi, Ulaş Yaprak Döneri, Şarkışla Kilimi, Sivas Bıçağı, Sivas Katmeri, Gemerek Gilaburusu, Sivas Köftesi, Kangal Balıklı Kaplıcası ve Kangal Koyunu'nun tescili yapıldı.

9 Ürün Daha Tescil Yolunda

İlçe kaymakamlıkları, belediyeleri ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Sivas Ticaret Borsası, Zara Ziraat Odası ve Zara Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından başvurusu yapılan ve tescil edilmesi beklenen ürünler ise Gürün Dut Pekmezi, Sivas Madımak Yemeği (Sivas Madımağı), Sivas Pastırması, Sivas Peskütan Çorbası, Suşehri Fırın Kurusu, Suşehri Kuru Fasulyesi, Zara Balı, Zara Bebekleri, Zara Sac Ekmeği oldu. Bu ürünlerin de tescil edilmesi ile birlikte Sivas'ın TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ürün sayısı 23'e yükselecek. - SİVAS

Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı
Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı
Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı
Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı
Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı

Koyulhisar, Patent, Sivas, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas'ın Coğrafi İşaretli Ürün Sayısı 14'e Çıktı - Son Dakika
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