Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 114,00 103,70 9,93 Kartonsan 52,40 49,20 6,50 Sarkuysan 15,88 14,94 6,29 Gübre Fabrikaları 68,50 64,65 5,96 Parsan 31,58 29,88 5,69 Esenboğa Elektrik 28,78 27,46 4,81 SASA Polyester 30,62 29,38 4,22 MLP Sağlık 26,54 25,50 4,08 Anadolu Grubu Holding 27,20 26,18 3,90 Kordsa Teknik Tekstil 26,92 25,92 3,86 Yataş 13,27 12,81 3,59 Türk Hava Yolları 14,70 14,28 2,94 Aydem Enerji 6,90 6,71 2,83 Tekfen Holding 15,09 14,73 2,44 Otokar 352,50 344,20 2,41 Migros Ticaret 35,26 34,44 2,38 Eczacıbaşı İlaç 6,08 5,94 2,36 Gözde Girişim 6,11 5,97 2,35 Sabancı Holding 10,96 10,72 2,24 Hektaş 8,77 8,58 2,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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