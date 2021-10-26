Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|114,00
|103,70
|9,93
|Kartonsan
|52,40
|49,20
|6,50
|Sarkuysan
|15,88
|14,94
|6,29
|Gübre Fabrikaları
|68,50
|64,65
|5,96
|Parsan
|31,58
|29,88
|5,69
|Esenboğa Elektrik
|28,78
|27,46
|4,81
|SASA Polyester
|30,62
|29,38
|4,22
|MLP Sağlık
|26,54
|25,50
|4,08
|Anadolu Grubu Holding
|27,20
|26,18
|3,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,92
|25,92
|3,86
|Yataş
|13,27
|12,81
|3,59
|Türk Hava Yolları
|14,70
|14,28
|2,94
|Aydem Enerji
|6,90
|6,71
|2,83
|Tekfen Holding
|15,09
|14,73
|2,44
|Otokar
|352,50
|344,20
|2,41
|Migros Ticaret
|35,26
|34,44
|2,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|5,94
|2,36
|Gözde Girişim
|6,11
|5,97
|2,35
|Sabancı Holding
|10,96
|10,72
|2,24
|Hektaş
|8,77
|8,58
|2,21
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi