Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|113,40
|103,70
|9,35
|Esenboğa Elektrik
|29,10
|27,46
|5,97
|Kartonsan
|52,05
|49,20
|5,79
|Sarkuysan
|15,79
|14,94
|5,69
|Doğuş Otomotiv
|36,30
|34,62
|4,85
|Parsan
|31,08
|29,88
|4,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,72
|25,92
|3,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,66
|28,80
|2,99
|MLP Sağlık
|26,22
|25,50
|2,82
|Tekfen Holding
|15,13
|14,73
|2,72
|Gübre Fabrikaları
|66,40
|64,65
|2,71
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,64
|2,47
|ASELSAN
|17,08
|16,68
|2,40
|Yataş
|13,11
|12,81
|2,34
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,40
|2,14
|Çemtaş
|14,31
|14,01
|2,14
|Otokar
|350,90
|344,20
|1,95
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,72
|1,88
|Garanti Bankası
|9,25
|9,08
|1,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,12
|44,30
|1,85
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi