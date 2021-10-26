Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 113,40 103,70 9,35 Esenboğa Elektrik 29,10 27,46 5,97 Kartonsan 52,05 49,20 5,79 Sarkuysan 15,79 14,94 5,69 Doğuş Otomotiv 36,30 34,62 4,85 Parsan 31,08 29,88 4,02 Kordsa Teknik Tekstil 26,72 25,92 3,09 Biotrend Çevre ve Enerji 29,66 28,80 2,99 MLP Sağlık 26,22 25,50 2,82 Tekfen Holding 15,13 14,73 2,72 Gübre Fabrikaları 66,40 64,65 2,71 Karsan Otomotiv 3,73 3,64 2,47 ASELSAN 17,08 16,68 2,40 Yataş 13,11 12,81 2,34 Odaş Elektrik 1,43 1,40 2,14 Çemtaş 14,31 14,01 2,14 Otokar 350,90 344,20 1,95 Torunlar GMYO 3,79 3,72 1,88 Garanti Bankası 9,25 9,08 1,87 ARD Bilişim Teknolojileri 45,12 44,30 1,85 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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