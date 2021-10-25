Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 64,65 58,80 9,95 Erbosan 103,70 94,35 9,91 Zorlu Enerji 1,72 1,57 9,55 Doğuş Otomotiv 34,62 32,98 4,97 Biotrend Çevre ve Enerji 28,80 27,50 4,73 Anadolu Grubu Holding 26,18 25,00 4,72 Verusa Holding 46,00 44,12 4,26 SASA Polyester 29,38 28,26 3,96 Koç Holding 23,04 22,32 3,23 Hektaş 8,58 8,33 3,00 Tofaş Oto Fabrikası 59,75 58,25 2,58 Parsan 29,88 29,14 2,54 Aksa 22,48 21,94 2,46 Koza Altın 104,80 102,40 2,34 Aksa Enerji 7,23 7,07 2,26 İş Yatırım Menkul Değerler 15,15 14,83 2,16 Selçuk Ecza Deposu 8,79 8,61 2,09 Petkim 6,59 6,46 2,01 Otokar 344,20 337,80 1,89 Tüpraş 141,80 139,20 1,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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