Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 24,70 26,34 -6,23 Erbosan 111,70 117,00 -4,53 Aksa Enerji 7,27 7,52 -3,32 SASA Polyester 30,02 31,04 -3,29 Doğuş Otomotiv 35,30 36,32 -2,81 Kartonsan 51,00 52,45 -2,76 Kordsa Teknik Tekstil 27,12 27,60 -1,74 Enka İnşaat 10,81 11,00 -1,73 Logo Yazılım 41,86 42,50 -1,51 Şişe Cam 8,53 8,66 -1,50 Vestel Beyaz Eşya 6,06 6,15 -1,46 Şok Marketler Ticaret 10,94 11,10 -1,44 Tüpraş 137,80 139,80 -1,43 Çimsa 30,70 31,14 -1,41 Koza Madencilik 16,62 16,85 -1,36 Türkiye Sigorta 4,83 4,89 -1,23 Global Yatırım Holding 1,84 1,86 -1,08 Tofaş Oto Fabrikası 58,20 58,80 -1,02 Anadolu Grubu Holding 27,18 27,46 -1,02 MLP Sağlık 26,86 27,12 -0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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