Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,70
|26,34
|-6,23
|Erbosan
|111,70
|117,00
|-4,53
|Aksa Enerji
|7,27
|7,52
|-3,32
|SASA Polyester
|30,02
|31,04
|-3,29
|Doğuş Otomotiv
|35,30
|36,32
|-2,81
|Kartonsan
|51,00
|52,45
|-2,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,12
|27,60
|-1,74
|Enka İnşaat
|10,81
|11,00
|-1,73
|Logo Yazılım
|41,86
|42,50
|-1,51
|Şişe Cam
|8,53
|8,66
|-1,50
|Vestel Beyaz Eşya
|6,06
|6,15
|-1,46
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|11,10
|-1,44
|Tüpraş
|137,80
|139,80
|-1,43
|Çimsa
|30,70
|31,14
|-1,41
|Koza Madencilik
|16,62
|16,85
|-1,36
|Türkiye Sigorta
|4,83
|4,89
|-1,23
|Global Yatırım Holding
|1,84
|1,86
|-1,08
|Tofaş Oto Fabrikası
|58,20
|58,80
|-1,02
|Anadolu Grubu Holding
|27,18
|27,46
|-1,02
|MLP Sağlık
|26,86
|27,12
|-0,96
Kaynak: AA
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