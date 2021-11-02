Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|122,80
|111,70
|9,94
|Ziraat GMYO
|2,40
|2,20
|9,09
|Netaş Telekomünikasyon
|18,48
|17,80
|3,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|6,35
|3,62
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,68
|3,57
|Mavi Giyim
|73,50
|71,55
|2,73
|İş GMYO
|2,03
|1,98
|2,53
|Torunlar GMYO
|3,98
|3,89
|2,31
|Arçelik
|34,64
|33,86
|2,30
|Akbank
|6,08
|5,95
|2,18
|Türk Telekom
|7,75
|7,59
|2,11
|SASA Polyester
|30,64
|30,02
|2,07
|Coca Cola İçecek
|87,05
|85,30
|2,05
|Verusa Holding
|47,86
|47,00
|1,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,85
|2,80
|1,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,88
|48,14
|1,54
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,36
|1,34
|1,49
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,43
|1,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,48
|27,12
|1,33
|Pegasus
|81,55
|80,50
|1,30
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi