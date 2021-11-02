Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 122,80 111,70 9,94 Ziraat GMYO 2,40 2,20 9,09 Netaş Telekomünikasyon 18,48 17,80 3,82 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 6,35 3,62 Zorlu Enerji 1,74 1,68 3,57 Mavi Giyim 73,50 71,55 2,73 İş GMYO 2,03 1,98 2,53 Torunlar GMYO 3,98 3,89 2,31 Arçelik 34,64 33,86 2,30 Akbank 6,08 5,95 2,18 Türk Telekom 7,75 7,59 2,11 SASA Polyester 30,64 30,02 2,07 Coca Cola İçecek 87,05 85,30 2,05 Verusa Holding 47,86 47,00 1,83 Yapı ve Kredi Bankası 2,85 2,80 1,79 ARD Bilişim Teknolojileri 48,88 48,14 1,54 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,36 1,34 1,49 Odaş Elektrik 1,45 1,43 1,40 Kordsa Teknik Tekstil 27,48 27,12 1,33 Pegasus 81,55 80,50 1,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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