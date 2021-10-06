Türkiye'de zeytin ve zeytinyağının yüzde 14'ünü karşılayan Mersin'in Mut ilçesindeki fabrikalarda sızma zeytinyağı fiyatları geçen yıl 22 lira iken bu yıl 35 liraya çıktı. Üretici temsilcileri, zeytinde rekoltenin düşük olduğunu, bu sebeple ilerleyen günlerde zeytinyağı fiyatlarının daha da artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Geçen yıl kilosu 18 ila 22 lira arasında seyreden zeytinyağı fiyatları bu yıl dinglerinde 35 liradan satılıyor. Marketlerde ise 70 ila 90 liraya kadar çıkıyor. Zeytinin elek numarasına göre 2 lira ila 8 lira arasında fiyat verilirken, zeytinyağının daha çok para etmesi sebebiyle üretici zeytinyağı çıkarmayı tercih ediyor.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, geçen yıl zeytinyağı fiyatlarının 18 ile 22 lira arasında değişirken bu yıl dinglerinde 35 liradan satıldığına dikkat çekti. Bu yıl zeytin rekoltesinin düşük olmasından dolayı zeytinyağı fiyatlarının arttığını dile getiren Başkan Kar, "Zeytinyağı sezonunun açılışıyla birlikte fiyatların bir anda 35 lira marketlerde ise 70 ile 90 lira arasında alıcı buluyor. Eleklerin en alt kısmındaki zeytin zeytinyağı için alınıyor ve kilosu en az 2 liradan alınıyor. Bu yıl zeytin rekoltesi geçen yıllara göre daha az. Bu da zeytinyağı fiyatlarını nerdeyse ikiye katladı. İlerleyen günlerde fiyatlar daha da yükselecek. Zeytin rekoltesinin düşük olması zeytinyağına etki etti" dedi.

Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 65'i, Türkiye üretiminin ise yüzde 14'ünün gerçekleştirildiği Mut'ta, 15 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına "Mut Zeytinyağı" adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. İlçede 11 zeytin salamura işleme tesisi ile 21 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor. - MERSİN