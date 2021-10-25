Son dakika haber: New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe hafif yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 35.692,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 4.553,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 15.142,92 puana yükseldi.

Beklenenden iyi gelen şirket bilançolarının etkisiyle geçen hafta genelinde pozitif bir seyir izleyen endeksler, yeni haftanın açılışında da benzer bir seyir izleyemeye devam etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, S&P 500 endeksi altında işlem gören ve bu zaman kadar bilançoları açıklanan 117 şirketin yüzde 84'ünün finansal sonuçlarının beklenenden iyi geldiği kaydedildi.

Analistler, piyasalarda bu hafta Facebook, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, enerji fiyatlarındaki artış, tedarik sıkıntıları ve enflasyonist kaygılarına ilişin endişeler de piyasaların odağında yer alan diğer konu başlıklarından olmaya devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün CNN'e verdiği röportajda, ABD'nin enflasyon kontrolünü kaybetmediğini ve enflasyon seviyelerinin gelecek yılın ikinci yarısında normale dönmesini beklediğini söyledi.

Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini korurken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeni haftaya yüzde 1,62 seviyelerinden başladı.