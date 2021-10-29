Son dakika haberi: Bakan Dönmez: Akkuyu NGS'de 4'üncü ünitenin inşaat lisansı verildi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 4'üncü ünitenin inşaat lisansının verildiğini duyurdu.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarım asırlık nükleer serüvenimizde 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS'de önemli bir adım atıldı ve 4'üncü ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği en büyük NGS inşaatı olacak" dedi.