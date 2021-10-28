Üye Girişi
Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği - Son Dakika

Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği

28.10.2021 11:22
Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği

Son dakika haberine göre Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Gönüllüleri Vakfının yürüttüğü çalışma sonucunda yangından zarar gören hayvan yetiştiricilerine hayvan dağıtımı yapıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toplum Gönüllüleri Vakfının yürüttüğü çalışma sonucunda yangından zarar gören hayvan yetiştiricilerine hayvan dağıtımı yapıldı. Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Seydikemer ve Yatağan İlçelerinden toplam 26 yetiştiriciye 125 baş koyun dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım törenine Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, İl Müdürü Barış Saylak, Genel Müdür Yardımcısı Halim Bediz, İl Müdürlüğü yönetim kadrosu ile hayvan sahipleri katıldı.

İl Müdürü Barış Saylak açılışta yaptığı konuşmasında, "İlimizde yaşadığımız yangın büyük yaralar açtı. Bu yaraları devlet millet el ele sarmaya devam ediyoruz. Bugün burada İl Müdürlüğümüz ve Toplum Gönüllüleri Vakfının desteği veteriner hekimlerimizin Denizli'den titizlikle seçtiği 125 baş koyunu sahiplerine dağıtacağız. Bazı mevzuatlar gereği zararı tazmin olmayan üreticilerimizin zararını tazmin için burada dağıtım yapıyoruz. Ayrıca arıcılarımızın da sorunlarının farkındayız. Bir projemiz kapsamında Marmaris, Milas ve Köyceğiz İlçelerinde yangından etkilenen 485 bin kovanı besleyecek 255 ton arı yemini en kısa zamanda dağıtımına başlayacağız. Sahada desteğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Bu dağıtımı yapılan hayvanların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Personel Genel Müdürü Adem Dinç konuşmasında, "Muğla büyük bir yangın afetinden olağanüstü bir çabayla başarıyla üstesinden geldi. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin bir Egeli olarak ne kadar üzüldüğüne ve bir saatlik uyku ile bu süreci yönettiğine şahitlik yaptık. Emin olun hepimizi derinden etkileyen bu elim olayın üstesinden yine hep birlikte geleceğiz. Bunu bilin ki hiçbir üreticimiz mağdur olmayacak. Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu teslim aldığınız koyunlar biri bin olsun diyerek hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği
Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği
Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği

Marmaris, Köyceğiz, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?         
11:00
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:26:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Yangınlarda zarar gören çiftçilere koyun desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement