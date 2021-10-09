Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 31,34 28,06 11,69 Parsan 28,82 26,40 9,17 Albaraka Türk 1,81 1,66 9,04 Tüpraş 123,00 113,50 8,37 Akçansa 15,25 14,10 8,16 Mavi Giyim 69,05 64,30 7,39 Aygaz 16,30 15,38 5,98 Odaş Elektrik 1,46 1,38 5,80 Aselsan 15,77 15,06 4,71 Çan2 Termik 14,44 13,84 4,34 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 24,88 30,00 -17,07 QUA Granite Hayal Yapı 11,34 12,75 -11,06 Erbosan 86,65 96,15 -9,88 Global Yat. Holding 1,90 2,09 -9,09 Türk Traktör 156,00 168,00 -7,14 Şok Marketler Ticaret 10,94 11,77 -7,05 Esenboğa Elektrik 28,74 30,58 -6,02 Aksa Enerji 6,39 6,79 -5,89 Petkim 6,14 6,52 -5,83 Doğuş Otomotiv 31,60 33,40 -5,39 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 7.643.102.169 Petkim 5.803.840.719 Türk Hava Yolları 5.032.544.310 Tüpraş 4.452.050.228 Ereğli Demir Çelik 3.929.755.714 Aselsan 2.871.576.870 Şişe Cam 2.768.538.114 Kardemir (D) 2.521.715.562 Yapı ve Kredi Bank. 2.090.612.742 Sasa Polyester 1.841.319.799 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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