Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|31,34
|28,06
|11,69
|Parsan
|28,82
|26,40
|9,17
|Albaraka Türk
|1,81
|1,66
|9,04
|Tüpraş
|123,00
|113,50
|8,37
|Akçansa
|15,25
|14,10
|8,16
|Mavi Giyim
|69,05
|64,30
|7,39
|Aygaz
|16,30
|15,38
|5,98
|Odaş Elektrik
|1,46
|1,38
|5,80
|Aselsan
|15,77
|15,06
|4,71
|Çan2 Termik
|14,44
|13,84
|4,34
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,88
|30,00
|-17,07
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,34
|12,75
|-11,06
|Erbosan
|86,65
|96,15
|-9,88
|Global Yat. Holding
|1,90
|2,09
|-9,09
|Türk Traktör
|156,00
|168,00
|-7,14
|Şok Marketler Ticaret
|10,94
|11,77
|-7,05
|Esenboğa Elektrik
|28,74
|30,58
|-6,02
|Aksa Enerji
|6,39
|6,79
|-5,89
|Petkim
|6,14
|6,52
|-5,83
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|33,40
|-5,39
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|7.643.102.169
|Petkim
|5.803.840.719
|Türk Hava Yolları
|5.032.544.310
|Tüpraş
|4.452.050.228
|Ereğli Demir Çelik
|3.929.755.714
|Aselsan
|2.871.576.870
|Şişe Cam
|2.768.538.114
|Kardemir (D)
|2.521.715.562
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.090.612.742
|Sasa Polyester
|1.841.319.799
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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