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Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10)

09.10.2021 11:31
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çimsa31,3428,0611,69
Parsan28,8226,409,17
Albaraka Türk1,811,669,04
Tüpraş123,00113,508,37
Akçansa15,2514,108,16
Mavi Giyim69,0564,307,39
Aygaz16,3015,385,98
Odaş Elektrik1,461,385,80
Aselsan15,7715,064,71
Çan2 Termik14,4413,844,34
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji24,8830,00-17,07
QUA Granite Hayal Yapı11,3412,75-11,06
Erbosan86,6596,15-9,88
Global Yat. Holding1,902,09-9,09
Türk Traktör156,00168,00-7,14
Şok Marketler Ticaret10,9411,77-7,05
Esenboğa Elektrik28,7430,58-6,02
Aksa Enerji6,396,79-5,89
Petkim6,146,52-5,83
Doğuş Otomotiv31,6033,40-5,39
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası7.643.102.169

Petkim5.803.840.719

Türk Hava Yolları5.032.544.310

Tüpraş4.452.050.228

Ereğli Demir Çelik3.929.755.714

Aselsan2.871.576.870

Şişe Cam2.768.538.114

Kardemir (D)2.521.715.562

Yapı ve Kredi Bank.2.090.612.742

Sasa Polyester1.841.319.799

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (10) - Son Dakika Ekonomi


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