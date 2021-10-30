Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,149312 2,48 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,170797 2,45 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,126266 2,43 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,113928 2,41 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,060231 2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,022165 2,89 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,026001 1,97 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,011057 1,89 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,01122 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,011283 0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,036117 5,90 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,039124 5,66 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,038151 5,65 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069833 5,64 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,113069 5,52 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,018928 4,89 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,096137 4,34 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,029596 4,33 HEM Dinamik Değişken EYF 0,027580 4,32 Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değişken EYF 0,080817 4,21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,028296 5,13 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040870 5,12 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,076680 4,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,053858 3,97 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,022819 3,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,058611 2,40 VEM Altın Katılım EYF 0,060930 2,38 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,063041 2,36 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,059196 2,36 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,053424 2,35 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026806 0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,081623 0,33 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,032548 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,074306 0,32 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,082782 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % - (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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