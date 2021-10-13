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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

13.10.2021 15:53
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236283-0,32HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567880-0,29Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,236283-0,32
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567880-0,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,854058-0,28
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,407431-0,18
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu192,575309-0,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu5,060399-0,45
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,144363-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057366-0,58
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,933450-0,53
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,469435-0,34
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,070850-0,34
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,039742-0,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,051014-0,32
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,020051-0,24
Aura Portföy Değ. Fon0,856935-0,19
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,033977-0,10
HSBC Portföy Değ. Fon161,296218-0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Spor Federasyonu, Marmara, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika
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