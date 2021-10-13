Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236283 -0,32 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567880 -0,29 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,854058 -0,28 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,407431 -0,18 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 192,575309 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 5,060399 -0,45 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,144363 -0,25 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057366 -0,58 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,933450 -0,53 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,469435 -0,34 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,070850 -0,34 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039742 -0,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,051014 -0,32 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,020051 -0,24 Aura Portföy Değ. Fon 0,856935 -0,19 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033977 -0,10 HSBC Portföy Değ. Fon 161,296218 -0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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