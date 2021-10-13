Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 13,35 13,82 -3,40 Çan2 Termik 14,21 14,47 -1,80 Coca Cola İçecek 80,70 81,80 -1,34 Tüpraş 125,40 127,00 -1,26 Koza Madencilik 15,12 15,25 -0,85 Koza Altın 101,10 101,90 -0,79 Aksa Enerji 6,50 6,55 -0,76 Selçuk Ecza Deposu 8,34 8,40 -0,71 Ülker Bisküvi 19,36 19,47 -0,56 Kerevitaş Gıda 4,15 4,17 -0,48 Alarko GMYO 22,58 22,68 -0,44 Deva Holding 23,62 23,72 -0,42 Çimsa 30,58 30,70 -0,39 Parsan 28,70 28,78 -0,28 Aygaz 16,84 16,87 -0,18 Enka İnşaat 10,28 10,29 -0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi

Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı

Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı

İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı

Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti

Babel'den şaşırtan transfer itirafı: Büyük pişmanlık yaşıyorum

ABD'li turist oteli birbirine kattı! Önce bilgisayarı kırdı, ardından da otel çalışanını darbetti

Cinlerle evli olduğunu söyleyen genç kadın anlattıklarıyla korkuttu