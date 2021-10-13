Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|13,35
|13,82
|-3,40
|Çan2 Termik
|14,21
|14,47
|-1,80
|Coca Cola İçecek
|80,70
|81,80
|-1,34
|Tüpraş
|125,40
|127,00
|-1,26
|Koza Madencilik
|15,12
|15,25
|-0,85
|Koza Altın
|101,10
|101,90
|-0,79
|Aksa Enerji
|6,50
|6,55
|-0,76
|Selçuk Ecza Deposu
|8,34
|8,40
|-0,71
|Ülker Bisküvi
|19,36
|19,47
|-0,56
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,17
|-0,48
|Alarko GMYO
|22,58
|22,68
|-0,44
|Deva Holding
|23,62
|23,72
|-0,42
|Çimsa
|30,58
|30,70
|-0,39
|Parsan
|28,70
|28,78
|-0,28
|Aygaz
|16,84
|16,87
|-0,18
|Enka İnşaat
|10,28
|10,29
|-0,10
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi