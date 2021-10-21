Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak

Sony Group, bünyesindeki GSN Games çevrim içi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satacak.

Kyodo ajansının Sony Pictures kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre firma, ücretsiz mobil ve çevrim içi casino oyunlarını kapsayan bünyesindeki GSN Games şirketini Scopely'e satma kararı aldı. Japon elektronik ve eğlence devi, GSN Games'in Sony'nin diğer sektörlerdeki işletmeleriyle "sinerji etkisi oluşturmadığını" vurguladı.

Tarihi açıklanmayan anlaşmaya göre 1 milyar doların yarısının nakit ödeneceği, diğer yarısının tercihli hisseyle karşılanacağı kaydedildi.

Japon firması, GSN Games'in satışının Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar tahminlerine etki oranını ölçeceğini bildirdi.