Üye Girişi
Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak - Son Dakika

Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak

21.10.2021 07:49
Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak

Sony Group, bünyesindeki GSN Games çevrim içi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satacak.

Sony Group, bünyesindeki GSN Games çevrim içi oyun platformunu, ABD'li mobil oyun şirketi Scopely'e 1 milyar dolara satacak.

Kyodo ajansının Sony Pictures kaynaklarına dayandırdığı açıklamaya göre firma, ücretsiz mobil ve çevrim içi casino oyunlarını kapsayan bünyesindeki GSN Games şirketini Scopely'e satma kararı aldı. Japon elektronik ve eğlence devi, GSN Games'in Sony'nin diğer sektörlerdeki işletmeleriyle "sinerji etkisi oluşturmadığını" vurguladı.

Tarihi açıklanmayan anlaşmaya göre 1 milyar doların yarısının nakit ödeneceği, diğer yarısının tercihli hisseyle karşılanacağı kaydedildi.

Japon firması, GSN Games'in satışının Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı kar tahminlerine etki oranını ölçeceğini bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sony Pictures, oyunlar, Sony, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık 07:42 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler 07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı 23:25 Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı
Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi 22:55 Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı 22:10 İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı 17:35 Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti 14:53 Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
07:41 İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık
07:41 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap
07:40 Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler
07:39 E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
18:43 Son dakika! Van'da, 3.8 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem yaşandı
18:21 Haluk Bayraktar'dan, duygulandıran paylaşım! Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak sıklıkla anlattığı hikayeyi paylaştı
18:19 Riva'daki kritik toplantıda neler konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları anlattı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
Fransa'da kıtlık baş gösterdi! Ülkede yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk öfkeli Fransa'da kıtlık baş gösterdi! Ülkede yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk öfkeli         
07:46
Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği "Okullar açık kalacak mı?" sorusuna cevap         
07:41
E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi E-5 Karayolu'nda feci kaza! Ticari taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok         
22:36
İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı         
21:24
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı         
12:13
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 07:54:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sony, oyun platformunu ABD'li Scopely'e satacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement