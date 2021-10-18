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TİM Başkanı Gülle, "Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle, "Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması

18.10.2021 16:43
TİM Başkanı Gülle,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl 11 milyar 236 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ikinci ülkenin Birleşik Krallık olduğunu belirterek, "Aynı dönemde ithalatımız ise 5 milyar 582 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, geçen yıl 11 milyar 236 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ikinci ülkenin Birleşik Krallık olduğunu belirterek, "Aynı dönemde ithalatımız ise 5 milyar 582 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlarla Birleşik Krallık, 5 milyar 655 milyon dolar ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke oldu." dedi.

Gülle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle çevrim içi düzenlediği "Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana TİM ve ihracatçı birlikleri olarak 73 ülkeden 95'inci sanal ticaret heyeti organizasyonuna imza attıklarını söyledi.

Birleşik Krallık'ın 2020'nin sonunda Avrupa Birliğinden (AB) çıkma sürecinin tamamlandığını hatırlatan Gülle, TİM olarak gerekli girişimlerde bulunup ihracatçıların talep ve beklentilerini ilgili makamlarla paylaştıklarını, Ticaret Bakanlığının özverili çalışmasıyla 1 Ocak'ta Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanarak yürürlüğe girdiğini anlattı.

Serbest Ticaret Anlaşması'yla, en büyük ikinci ihraç pazarı olan Birleşik Krallık ile ticari bağların herhangi bir olumsuz etkiye maruz kalmadığını dile getiren Gülle, "Birleşik Krallık, 2020 yılında pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen kayıpsız kapattığımız bir pazar. 2020 yılında 11 milyar 236 milyon dolarla en fazla ihracat yaptığımız ikinci ülke Birleşik Krallık oldu. Aynı dönemde ithalatımız ise 5 milyar 582 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu rakamlarla Birleşik Krallık, 5 milyar 655 milyon dolar ticaret fazlası verdiğimiz bir ülke oldu." diye konuştu.

Gülle, Birleşik Krallık'ın son 10 yılda ithalatının yüzde 12 düşmesine rağmen Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının yüzde 40 artmasının dikkate değer bir gelişme olduğunu vurguladı.

Türk ihraç ürünlerinin bu pazarda önemli bir itibar ve gelişme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son derece başarılı rakamlara ulaştığımız bu pazarda yılbaşında yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması'nın da olumlu etkisiyle 2021'in ilk 9 ayında, Birleşik Krallık'a ihracatımız yüzde 28 artışla 9,7 milyar dolara ulaştı. Bu başarılı rakamda öne çıkan sektörler, geçen seneye göre yüzde 63 artışla 2,2 milyar dolara ulaşan otomotiv sektörü, yüzde 23 artışla 1,5 milyar doları aşan hazır giyim sektörü ve yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolara ulaşan elektrik elektronik sektörü oldu. Bu yıl itibarıyla Birleşik Krallık, sektörümüzün en büyük üçüncü pazarı konumunda. Umuyoruz ki çalışmalarımız neticesinde Birleşik Krallık ile olan ticaret hacmimiz kısa sürede 20 milyar dolara ulaşacaktır. İkili ticari ilişkilerimizde lokomotif sektörümüz olan otomotiv, bu hedefe ulaşmamızda da öncü sektör olacak."

Otomotiv sektörünün, küresel tedarik zincirinde yaşanan tüm aksaklıklara, ham madde ve çip krizine, liman yoğunluğuna ve magnezyum tedarik sorununa rağmen ihracatını geçen yıla göre yüzde 24 artırarak 21,2 milyar dolar dış satıma imza attığını aktaran Gülle, "Bugün, yeni yatırımlarla, Türkiye'nin otomobili TOGG'la, yeni nesil batarya üretim tesislerimizle, otonom araç projelerimizle bu uzun yoldaki yürüyüşümüze büyük bir inanç ve azimle devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Birleşik Krallık son dönemde en önemli ihracat potalarımız arasında bulunmaktadır"

OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu da otomotiv endüstrisi olarak üretimi sekteye uğratan gelişmelerden en az düzeyde etkilenmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Ticaret heyeti programında 21 Türk firmanın, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 30 orijinal ürün üreticisi (OEM), after market ithalatçısı ve önemli tedarik sanayi firmalarıyla görüşme sağlayabileceğini bildiren Sabuncu, "Birleşik Krallık son dönemde en önemli ihracat potalarımız arasında bulunmaktadır. Otomotiv tedarik sanayi, Birleşik Krallık ihracatımızdan ortalama yüzde 5, toplam otomotiv ihracatımızdan da ortalama yüzde 10 pay alan çok önemli bir pazar kolunda yer almakta ve en önemli 5 ihracat pazarlarımız arasında yerini korumaktadır." bilgisini paylaştı.

Sabuncu, geçen yıl gerçekleştirdikleri sektörel ticaret heyetinden bu yana birçok değişim yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünya ticaretinde ve üretimde yaşanan krizler ve sektörümüzdeki dijital dönüşünün yanı sıra Brexit süreci de ikili ilişkilerimizi etkileyen en önemli olaylardan biri oldu. Brexit kararı açıklandığından itibaren gelişmeleri ilgiyle takip eden ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar yapan ülkemiz, Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladı. Bugün geldiğimiz noktada, bu anlaşmanın ikili ticaret ilişkilerini güçlendirerek devam etmesinde ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Türkiye, Birleşik Krallık ile en hızlı Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalayan ülkelerden biri olarak 2021 yılı başında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermiş oldu. Geçen ay Birleşik Krallık, yüzde 20 ihracat artışıyla ülke bazında ihracatta ilk sıraya yükseldi. Yine bu yılın başından beri yaptığımız ihracatı incelediğimizde, geçen yıla göre değer bazında yüzde 63 gibi önemli bir artış yaşanmıştır. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,3 milyar dolarlık ihracatı, bu yılın ilk 9 ayında geçmiş bulunuyoruz."

Orhan Sabuncu, etkinliğin katkısıyla gelecek dönemde Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesini, ticari ilişkilerinin gelişmesini ve Türkiye'nin Birleşik Krallık pazarında etkisinin artmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez ise İngiltere'ye yapılan ihracat ile ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

22 Ekim'e kadar sürecek sektörel ticaret heyeti programında, Türk firmaları ile Birleşik Krallık'tan ana ve tedarik sanayisi firmalarının temsilcileri ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle, 'Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TİM Başkanı Gülle, "Birleşik Krallık Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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