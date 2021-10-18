TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "YÖREX Anadolu'nun ruhu"

Bu yıl 11'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX öncesinde "Kırsal Kalkınmada Yöresel ve Coğrafi İşaretli Ürünler" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "YÖREX 81 ili buluşturan, Anadolu'nun ruhunu, kimliğini, tüm renklerini bir araya getiren bir marka haline geldi" dedi.

Panele, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Hepsiburada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan konuşmacı olarak katıldı.

"YÖREX Türkiye projesi"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YÖREX'e ilk günden bu yana destek verdiklerini kaydederken, YÖREX'in Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve ekibinin başarısı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "YÖREX 12 yılda Türkiye'nin markası oldu. Anadolu'da üretimi kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünler ekonomiye kazandırılarak yerinden kalkınmada, coğrafi işaret tescilinde farkındalık oluşturdu. Yöresel ürünleri milli değerler olarak görüyor ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemsiyoruz. YÖREX 81 ili buluşturan, Anadolu'nun ruhunu, kimliğini, tüm renklerini bir araya getiren bir marka haline geldi" diye konuştu. Yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescili alarak katma değer oluşturulduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, 900 coğrafi işaretli ürünün yüzde 40'ının oda ve borsalar tarafından tescil ettirildiğine dikkat çekti.

YÖREX'te perakende zincir marketler, restoranlar ile e-ticaret sitelerinin yer aldığını bu yıl da çok sayıda yerel ürünün büyük market zincirleriyle aynı masada oturup anlaşmalar yapacağını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Üreticilerle satın almacıları yüz yüze buluşturuyoruz. Yöresel ürünlerin internet satışı da çok önemli. Dijtal pazarlama ile yöresel ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırabiliyoruz. Bu konuda da YÖREX buluşma noktası olacak" diye konuştu. Hisarcıklıoğlu, yöresel değerlerin ekonomiye kazandırılıp, dünya ile buluşturarak zenginlik oluşması gerektiğini vurgularken, "Devletimiz de destekleriyle arkamızda durursa biz bu işi başarırız. Yöresel ürünlerimize sahip çıkalım. YÖREX Türkiye projesidir" diye konuştu.

"YÖREX uluslararası alanda olmalı"

ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in marka haline gelmesinde TOBB'un büyük desteği olduğunu anlatırken, fuarı uluslararası alana taşımak istediklerini söyledi. Çandır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda New York 5. Caddede Türkiye'nin tüm yöresel ürünlerini satabileceğimiz alanları oluşturabiliriz" dedi. YÖREX'le coğrafi işaretli ürün sayısının arttığını belirten Çandır, coğrafi işaretli ürün enflasyonu konusunda endişe yaşandığını kaydetti. Çandır, "Cİ ürün etrafında üretimin artırılması sağlanmalı. Üretici, ortak hareket ederse maliyetleri de azalır. Tarımsal üretimde Cİ ürünlere destek verilmeli. Cİ tarımsal üretim artıyor. Devlet Cİ denetimi sağlamalı bir sistem oluşturulmalı. Üreticide ürün etrafında örgütlenerek birlikte hareket etmeli" diye konuştu.

"Denetim vurgusu"

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretli ürünlerin sayısının artırılmasında ATB Başkanı Ali Çandır ile ekibinin katkısına dikkat çekti. Asan, Türkiye'de 900 tescilli ürün olduğunu, 744 ürünün de coğrafi işaret tescili beklediğini söyledi. AB'de 7 tescilli ürün olduğunu söyleyen Asan, 23 ürünün ise tescil işleminin devam ettiğini, 20 ürünün de başvuru işleminin devam ettiğini kaydetti. Asan, "Coğrafi işaretli ürünlerde ulusal ve uluslararası alanda katma değer oluşturacak önemli gelişmeler var. İyi denetlenmiş, uluslararası projeler geliştirmeliyiz. Bu ürünlerin ülke tanıtımları sağlanmalı. Özellikle şehirlerim marka ürün tanıtımları yapılmalı. Türkiye Cİ katma değeri yüksek tarım ürünleri potansiyelini kullanmalı" diye konuştu.

Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, dünyaca ünlü Malatya kayısısının bile piyasaya dökme olarak sunulduğunu belirterek, ürünlerin paketlenmesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Munyar, "900 ürünümüzün coğrafi işaretli olması önemli. Ama bol keseden Cİ tescili veriliyor diye de düşünmüyor değiliz. Çok rahat Cİ veriliyor izlenimi oluşturmamalı" dedi.

"Taklit ürün sayısı çok fazla"

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, coğrafi işaretlerin çoğunun tarım ürünlerine alındığını ancak Cİ'nin tarımsal üretime katkısının istenildiği gibi olmadığını vurguladı. Yıldırım, "Avrupa'da Cİ tescilinde küçük aile işletmeleri, kooperatifler ve STK'lar daha etkili. Ülkemizde tescil yapılıyor ama denetim olmuyor. Taklit ürünlerin sayısı çok fazla. Bunlar engellenmeli. Her ürüne Cİ verilmeli mi bunu tartışmalıyız. Topluma coğrafi işareti anlatmalıyız. Tarım politikaları ile coğrafi işaret çok iyi ele alınırsa önemli katma değer oluşturulmuş olunur" diye konuştu. Hepsi Burada İş Geliştirme Grup Başkanı Mutlu Erturan, e-ticaretin ürünlerin pazarlanmasındaki önemine dikkat çekerken, Hepsiburada dijital platformunda yer alan Anadolu'daki üreticiler ile KOBİ'lere paketleme, markalaşma gibi konular başta olmak üzere e-ticaret konusunda verdikleri eğitimleri anlattı. - ANTALYA