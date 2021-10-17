Üye Girişi
Toyota, artan hibrit satışlarında liderliğini sürdürüyor - Son Dakika

Toyota, artan hibrit satışlarında liderliğini sürdürüyor

17.10.2021 11:47
Toyota, artan hibrit satışlarında liderliğini sürdürüyor

Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünya ve Türkiye'de çevreci araçlara yönelim Toyota'nın hibrit araç satışlarına yansıdı.

Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünya ve Türkiye'de çevreci araçlara yönelim Toyota'nın hibrit araç satışlarına yansıdı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi.

Türkiye'de yılın 9 ayında gerçekleşen 36 bin 824 adet hibrit otomobil satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186'lık artış gösterdi. Bu artışta, özellikle kurumsal şirketlerin filo tercihlerinde hibrite yönelmelerinin de etkisi oldu.

Türkiye toplam pazar satışları içinde hibritlerin payı 2012'de sadece yüzde 0,04 iken, geçen yıl yüzde 2,91'e, 2021'in ocak-eylül döneminde ise yüzde 8,5'e ulaştı.

Toyota, yılın 9 ayında Türkiye'de 14 bin 269 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Toplam Toyota binek satışları içinde yılın 9 ayında hibritlerin payı yüzde 41'e ulaşırken, Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid, 12 bin 81 adetle en çok tercih edilen hibrit model oldu. Yine Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid de 1.848 adetle Corolla Hybrid'i takip etti.

Toyota Avrupa satışlarını artırdı

Toyota Avrupa toplam satışları da bu yılın 9 ayında büyümeye devam etti. Yılın 9 ayındaki satışlar, geçen yıla göre yüzde 21 büyümeyle 805 bin 181 adet olarak gerçekleşti. Toyota, bu rakamlarla geçen yıla göre 0,7 puan artış ile yüzde 6,4'lük pazar payı elde etti. Toplam Toyota satışları içindeki hibrit satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 470 bin 712 adet olarak kayıtlara yansıdı. Bu rakamlarla Toyota'nın toplam satışları içinde hibritlerin oranı Batı Avrupa'da yüzde 70'e, tüm Avrupa kıtasında da yüzde 59'a ulaşmış oldu.

Avrupa'da en çok satılan Toyota logolu hibrit otomobil 130 bin 630 adetle Yaris Hybrid olurken, bunu 129 bin 895 adetle Corolla hibrit ürün gamı, 91 bin 454 adetle de Toyota C-HR Hybrid izledi.

Hibritler çok avantajlı

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere alınan kararlarla sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılayıp bu teknolojide lider olmayı başaran Toyota, sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi ile de kullanıcısına büyük avantajlar sunuyor. Dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 daha az yakıt tüketim maliyetine de sahip olan hibritler, hafif hibrit otomobiller başta olmak üzere diğer hibrit ve benzeri modellere göre birçok ülke ve bölgedeki düşük emisyon standartlarına da olumlu cevap veriyor. Bunun yanında ayrıca ikinci el rakamları karşılaştırıldığında da hibrit araçların benzinli araçlara göre yüzde 4, dizel araçlara göre de yüzde 6 daha avantajlı ikinci el değerine sahip olduğu görülüyor.

Toyota hibrit otomobiller, özellikle şehir içi kullanımlarda sürüşleri büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirirken, hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50'sini elektrikli motor ile katederek yakıt tasarrufu da sağlıyor. Verilere göre Toyota, hibritlerin büyük katkısıyla 2020 satışlarında Avrupa'da 94 g/km karbondioksit emisyon değeriyle öne çıkıyor. Toyota, sıfır emisyona giden stratejisinde büyük üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon oranıyla liderlik yapmaya devam ediyor.

Toyota'dan 13,6 milyar dolarlık batarya yatırımı

Toyota, hibrit otomobillerde elde ettiği elektrikli motor deneyimini yeni modellere aktarmaya da devam ediyor. 1997'de ilk Prius'u tanıtmasıyla birlikte elektrikli motora sahip hibrit araçlarda öncü olmaya devam ederken aynı zaman hibrit araçların verimliğini artırdı ve plug-in hibrit, yakıt hücreli elektrikli araç ve bataryalı elektrikli araçları da geliştirmiş durumda. Toyota, bu amaçla hibritler ve elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 1,5 trilyon yen (13,6 milyar dolar) yatırım da gerçekleştirecek.

Otomobil, Türkiye, Tragger, TOYOTA, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota, artan hibrit satışlarında liderliğini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü 11:51 Gri listeye bir darbe daha! Murat Karayılan'ın sağı kolu Eren operasyonunda öldürüldü Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi 11:13 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak 10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış 10:33 ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler 10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu 10:11 Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu
Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar 10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı 21:47 Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı

Son Dakika Haberleri
11:12 Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi
10:59 Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun
10:58 AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak Hazine yardımı detayları belirlendi! Erken seçim olursa rakam toplamda 1.9 milyara çıkacak
10:35 Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi
10:28 Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı
10:18 Çip krizi ilk olarak otomotiv sektörünü vurdu! Ortaya çıkan fatura 210 milyar doları buldu
10:16 G.Saray'ın eski hocası Tudor çıldırttı! Fark açtıkları Milan maçını yanlış hamleler yüzünden kaybettiler
10:04 Akrabasına ait kimlikle ameliyatı olan vatandaş hakkında Yargıtay'dan emsal karar
10:01 Kış uykusuna yatmayan yılan, girdiği evde büyük korku yaşattı
09:59 Haaland'ı sakatlık bile durduramıyor! İnanılmaz performansıyla istatistiklerde zirve yaptı
Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu Deniz kenarında dehşete düşüren görüntü! Onlarca kafası kesilmiş fok yavrusu bulundu         
11:52
Marcao-Kerem olayının daha fazlası! Yumruk attığı arkadaşının hayatını karartıyordu Marcao-Kerem olayının daha fazlası! Yumruk attığı arkadaşının hayatını karartıyordu         
11:31
Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun Kravets'in eşi, Galatasaray maçı öncesi taraftarlarla tartıştı: İnsan olun         
10:59
Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi Aşk yaşadıkları öne sürülen Miray Daner ve Oğulcan Engin birlikte görüntülendi         
10:36
Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi Feci kazada otomobil, tırın altında kaldı! Emekli emniyet müdürü ve oğlu yaşamını yitirdi         
10:26
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Araçlarda yapılan ölümcül hileler bir bir ortaya çıktı         
10:14
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı         
17:57
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor         
10:26
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 11:57:08. #1.12#
SON DAKİKA: Toyota, artan hibrit satışlarında liderliğini sürdürüyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement