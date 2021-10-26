TSE Başkanı Şahin, İzmir'de sanayiciler ve iş insanlarıyla bir araya geldi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin ortak finansmanıyla yürütülen "Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi" kapsamında İzmir'de iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Şahin, Swissotel Büyük Efes'te düzenlenen "Standartlara Yön Ver" başlıklı seminerin açılışında, TSE'nin, standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.

Kurumun 67 yıldır ülkenin rekabet gücünü artırdığını, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırdığını ve sanayinin gelişmesine yönelik faaliyetleriyle piyasayı dengelediğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Standardizasyon faaliyetleri de ekonomik büyümenin ve sürdürülebilirliğin hayati unsurlarındandır. Ekonomiye yön veren ülkelere bakıldığında bu ülkelerin standardizasyon faaliyetlerine büyük önem atfettiğini görüyoruz. Sanayicimize destek olmak ve sanayimizi sürdürülebilir kılmak için birçok alanda strateji oluşturan Enstitümüz de sanayi ve teknoloji ekosistemimizin değişimine önemli katkılar sağlıyor."

Yeşil dönüşüme değinen ve buna hızlı şekilde entegre olunması gerektiğini dile getiren Şahin, "Bu noktada AB tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması çalışmalarında enstitümüz de üzerine düşen sorumluluğun farkındadır." diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Standartlara Yön Ver" kampanyasını gönülden desteklediklerini söyledi. TSE'nin çalışmalarının yön gösterici olduğunu belirten Yorgancılar, odalarının da standartları önemsediğini ve bu konuda öncü olduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de kalıcı ihraç pazarları oluşturulabilmesi için belirlenmiş standartlarda ürün ihraç etmenin, rekabetçi bir ekonomi için ulusal ve uluslararası standartlara uyum sağlamanın gerekliliğine işaret ederek, TSE tarafından belirlenmiş kurallar dahilinde ürün ve hizmet üretilmesinin firmalar arasında haksız rekabeti önlediğini, bu kural ve standartların tüketiciler için de güven unsuru olduğunu dile getirdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, projeyi iş dünyası için çok değerli bulduklarını belirtti.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer de standartların belirlenmesi aşamalarında üniversitelerin sürece katkısının önemli olduğunu ifade etti.

Seminerde, "Türkiye'de ve Dünyada Standardizasyon", "İzmir Üretim Portföyü ve Standardizasyon Çalışmaları", "Sanayicilerin Ayna Komitelerdeki Rolü", "Standardizasyonda Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Önemi", "Standartların Sanayideki Önemi" başlıkları altında bilgilendirmeler yapılacak.