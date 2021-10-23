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Türk Kızılay ve Facebook, resmi WhatsApp hattı kurdu - Son Dakika

Türk Kızılay ve Facebook, resmi WhatsApp hattı kurdu

23.10.2021 12:39
Türk Kızılay ve Facebook, resmi WhatsApp hattı kurdu

Türk Kızılay ve Facebook, ihtiyaç sahipleri ve gönüllülerin bağlantı kurarak ilgili yetkililere ulaşabilecekleri WhatsApp hattını hayata geçirdiklerini duyurdu.

Türk Kızılay ve Facebook, ihtiyaç sahipleri ve gönüllülerin bağlantı kurarak ilgili yetkililere ulaşabilecekleri WhatsApp hattını hayata geçirdiklerini duyurdu.

Türk Kızılay ve Facebook, vatandaşın en sık kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan da hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda, +90 552 150 18 68 numaralı resmi hat gönüllülere ve ihtiyaç sahiplerine destek verecek. Vatandaşlar, Türk Kızılay'ın WhatsApp hattını kullanarak kan hizmetleri, bağış, gönüllülük ve öneri de bulunma gibi pek çok konuda hizmet alabilecek.

Dayanışma dijital mecrada devam edecek

Yardım kuruluşlarının dijitalleşmesi için de ilham verici olan bu projeyi hayata geçiren Türk Kızılay, yeni iletişim mecrasıyla milyonlarla dayanışmaya devam edecek. Türk Kızılay WhatsApp botu, gelen mesajlara anında cevap verilebilmesini sağlayarak bilgilendirme gereken durumlarda, ihtiyaç anlarında ve gönüllerle koordinasyonu sağlamada kolaylık sunmanın yanı sıra Türk Kızılay ve vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Buna ek olarak, Türk Kızılay'ın bu projesinde canlı destek ekibi tek bir resmi numaradan pek çok cihazı kullanarak hizmet verebiliyor.

Tüm kanallardan ihtiyaç sahibi ile hayırseverlere köprü olunduğunun altını çizen Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, "Kızılay, köklü geçmişinden edindiği tecrübelerle her zaman yön gösterici olmuştur. Dijitalleşmeye de somut adımlar atan Kızılay, tüm kanalları kullanarak iletişimsizliği ortadan kaldırıyor. Ülke genelinde yer alan şubelerimizden, gönüllü ordumuza ve dünya üzerindeki daimi temsilciliklerimize kadar yerelleşmenin yanı sıra dijital iletişim kanallarıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, bağışçılarımızın desteklerini götürüyoruz. Bu hattımız da bu konuda bize destek sağlayan bir unsur olarak çalışıyor. Amacımız sesini duymadığımız kimsenin kalmaması" dedi.

Yaptıkları iş birliği hakkında konuşan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş; WhatsApp'ın, kullanıcıların istedikleri kişilerle zahmetsizce bağlantı kurabilmesi için inşa edilen bir platform olduğunu belirterek, "Son birkaç yıl içinde, insanların ve kurumların iletişim olanağı sunan mesajlaşma uygulamalarına yoğun bir şekilde yöneldiklerini ve işlerini yapmak için de mesajlaşma uygulamasına gün geçtikçe daha fazla başvurduklarını gördük. Hayata geçirdiğimiz bu hat sayesinde de toplumsal dayanışmaya destek olmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak adına önemli bir adım attığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Facebook, Türkiye, Kızılay, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Kızılay ve Facebook, resmi WhatsApp hattı kurdu - Son Dakika Ekonomi


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