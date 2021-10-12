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Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü - Son Dakika

Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü

12.10.2021 10:44
Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, salgın Mart 2020'de yeni başladığında, Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü için benzersiz zorlu duruma yanıt vermenin bir yolu yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek oldu.

Kaspersky tarafından yapılan araştırmaya göre, salgın Mart 2020'de yeni başladığında, Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü için benzersiz zorlu duruma yanıt vermenin bir yolu yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek oldu.

Kaspersky açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı KOBİ'lerin yarısından fazlasının (yüzde 55) mali durumunu sarstı ve KOBİ'ler birçok maliyet tasarrufu önlemi almak zorunda kaldı. Bunun ışığında yeni teklifler veya iş fırsatlarına başlamak ve alınan diğer önlemler hayatta kalma çabasının dayanağı oldu.

Krizlere uygun yanıt verme yeteneği, bir işletmenin krizden en iyi şekilde yararlanmasını sağlayabilir. Stanford Graduate School of Business'ta Ekonomi Politikaları Profesörü olan Steven Callander'a göre, amaç krizi bir yönetim sorunu olarak ele almak ve göz önünde olmaktır. Salgın ışığında alınan kararlar özellikle karmaşık bir seyir izledi. Kuruluşlar karantina koşulları, yeni sıhhi gereksinimler, değişen bir yaşam tarzı gibi dış faktörleri ve iş yeteneklerini göz önünde bulundurmak zorunda kaldı.

Salgın karşısında yeni ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesine ek olarak, yüzde 7'si yeni iş alanlarına girdi. Etkinlikler, eğlence, sanat ve kültür ve hatta sağlık sektörlerindeki şirketler için bu, fiziksel tekliflerinin dijital alternatifini piyasaya sürmek anlamına gelebilir.

Diğer kriz karşıtı önlemler arasında en yaygın olanı, çalışanların tamamının veya çoğunun uzaktan çalışmasına izin vermekti (yüzde 40). Ancak alınan kararların çoğu hala giderleri optimize etmeyi amaçlıyordu. Kuruluşlar bütçe kesintilerine gitti (yüzde 34), ücretleri veya çalışma saatlerini azalttı (yüzde 44), bütçeleri değiştirdi veya yatırım planlarını durdurdu (yüzde 37). 10 şirketten 1'i çalışanlarını işten çıkarmak (yüzde 8) veya fatura ödemeyi durdurmak (yüzde 14) gibi kritik önlemler almak zorunda kaldı.

"Türkiye'de işletmelerinin yüzde 71'i küresel zorluğa iyi yanıt verdiği konusunda hemfikir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Andrey Dankevich, pandemide alınan bazı kararların zor olsa da gerekli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi pandeminin sonuçlarıyla ilgili genel hislerin küçük şirketler arasında biraz olumlu olduğunu bilmek güzel. Türkiye'de işletmelerinin yüzde 71'i küresel zorluğa iyi yanıt verdiği konusunda hemfikir. Öğrenilen dersler onların gelecekteki zorluklara daha iyi hazırlanmalarına, mevcut yatırım planını ve süreçlerini iyileştirmelerine, cesurca yeni şeyler denemelerine ve daha dijital hale gelmelerine yardımcı olmalı. Ayrıca, Kovid-19 karşıtı kısıtlamalar hala yürürlükte olduğundan ve insanlar pandemi sırasında edinilen dijital alışkanlıkları takip etmeye devam ettiğinden, yanıt olarak piyasaya sürülen ürün ve hizmetlerin alakalı kalacağına inanıyorum."

Dijital dünyada daha bilgili ve güvenli olmak isteyen şirketler için Kaspersky, çevrim içi araçlardan nasıl tasarruf edileceğine, müşterilerle iletişim kurulmasına, hassas verilerin korunmasına ve çok daha fazlasına ilişkin ücretsiz kılavuzlar içeren "Cybersecurity on a Budget" platformunu başlattı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Kaspersky, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'de KOBİ'lerin yüzde 23'ü salgın sırasında yeni ürün veya hizmet piyasaya sürdü - Son Dakika
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