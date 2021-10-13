Türkiye Finans'ın yeni yönetim kurulu üyesi Moath Saad Alnasser oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yeni yönetim kurulu üyesi Moath Saad M. Alnasser oldu.

Bankanın açıklamasına göre, Saudi National Bank'ın kurumsal bankacılık grubu bünyesinde yapılandırma ve tahsilatlar bölümü genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Alnasser, Türkiye Finans'ta yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Alnasser, Saudi National Bank'taki görevinin yanı sıra Türkiye Finans'ta kredi komitesi üyesi olarak da görevine devam edecek.

Bankacılık kariyerini 18 yıldır sürdüren Alnasser, Saudi National Bank ve Türkiye Finans'taki görevlerinden önce The National Commercial Bank'ta kurumsal bankacılık grubu bünyesinde özel aktifler bölümü genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.