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Türkiye Finans'tan ihracatçılara destek - Son Dakika

Türkiye Finans'tan ihracatçılara destek

11.10.2021 14:16
Türkiye Finans'tan ihracatçılara destek

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağına inandıklarını belirterek, birlikte çalıştıkları ihracatçı ve sanayicilere öncelik verdiklerini bildirdi.

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağına inandıklarını belirterek, birlikte çalıştıkları ihracatçı ve sanayicilere öncelik verdiklerini bildirdi.

Akşam, yazılı açıklamasında, gücünü üretimden alan Katılım Finans Sistemi'nin üretim ve ihracata güvendiğini belirtti.

Bu durumun her yerde bayraktarlığını yapmak ve anlatmak istediklerini vurgulayan Akşam, "1990'lı yılların başında ilk iş hayatına dış ticarette başladığımda Türkiye'nin 100 milyar dolar ihracat yapacak potansiyele sahip olduğunu düşünüyorduk. O zaman ülkenin ihracatı 10-12 milyar dolar seviyesinde idi. O zaman 'acaba 100 milyar dolar ihracat yapabilir miyiz?' diye konuşuyorduk. Şimdi, 2021 yılının sadece eylül ayında ihracatımız 18 milyar doların üzerine çıktı. Bu yıl sonuna kadar 210 milyar dolara ulaşacağımızı ön görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşam, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağına inandıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"10'ar milyar dolar ihracat yapacağımız 50 tane ülke bulsak veya 50 tane 10'ar milyar dolarlık ihracat yapan ilimiz olsa bunu başarabiliriz. Çünkü bugün Gaziantep'in yıllık ihracatı 10 milyar dolara yaklaşmış durumda. O nedenle bu rakamın erişilebilir olduğuna inanıyoruz. Diğer yandan ihracatla birlikte ithalat da artıyor. En önemlisi ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 82-83'lere gelmiş durumda. Bu da çok önemli bir başarı."

Gazianteplilerin kazandığını memleketine yatırdığını ve kenti büyüttüklerinden bahseden Akşam, "Gaziantep de işçisine, sanayicisine sahip çıkan öncü bir şehir. Gaziantep'in Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 1'den 5'lere geldi. İhracatta kuvvetli rakamlarla devam ediyor. Tüm bunlar girişimciler, sanayiciler ve kamu iş birlikleri sayesinde oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akşam, Türkiye Finans'ın ana işi ve büyüme hedefinin üretim ve ihracatı desteklemek olduğunu belirterek, Türkiye'nin en büyük 12. bankası olarak hedeflerinin 10'uncu en büyük banka olmak olduğunu aktardı.

"Banka olarak her zaman üretim ve ticaretin içinde olacağız"

Bu büyümenin ticari tarafta iş birliği yaptıkları fonlamalar sayesinde mümkün olabileceğine değinen Akşam, şunları kaydetti:

"Birlikte çalıştığımız ihracatçı ve sanayicilere öncelik veriyor, onları işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaç fonlarıyla destekliyoruz. Bizim duruşumuz çok net. Banka olarak her zaman üretim ve ticaretin içinde olacağız. Sayımızı dış ticaret tarafında mümkün olduğunca artıracağız. Diğer bankalardan farkımız kendi bünyemizde, banka içerisinde bir leasing yapılanmasının olması. Tüm şubelerimizde bir dış ticaret temsilcisi var. Dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye'nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz. Bunu yaparken 'birlikte kazanan ve birlikte paylaşanların bankası' vizyonuyla ülkemize ve insanımıza yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye'nin dünyanın ihracat merkezi olacağına, bunun da genç, yetkin insan kaynağı ve üretim şevki ile yapılabileceğine inanıyoruz. Ülke olarak buna hazırız."

Murat Akşam, Türkiye Finans'ın mudilerinin döviz mevduat tarafında çok güçlü olduğunu ve bu taraftaki kaynağı sanayicilere, ihracatçılara kullandırmak istediklerini dile getirdi.

Yenilenebilir enerji finansmanına da değinen Akşam, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerjiyi fonlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Paris İklim Anlaşması'ndan da bildiğimiz üzere dünyada karbon ayak izimizi azaltmalıyız. Banka olarak güneş enerjisini fonlama tarafında yüzde 20'ye yakın bir payımız var. Dünyanın en önemli enerji şirketlerinden HT Solar ile iş birliği yaptık. Bankadaki arkadaşlarımıza yenilenebilir enerji tarafında eğitimler veriyorlar. Çatı GES'lerin enerji maliyetlerini düşürmek için aracılık ediyoruz. Bu yaklaşımla hem yenilenebilir enerjiye destek veriyor, karbon ayak izini azaltıyor hem de enerji maliyetlerini düşürüyoruz. Türkiye Finans olarak bu ülkede sanayicinin işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız."

Türkiye Finans, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan ihracatçılara destek - Son Dakika Ekonomi


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