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Türkiye Finans'tan ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı - Son Dakika

Türkiye Finans'tan ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı

28.10.2021 11:33
Türkiye Finans'tan ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı

Türkiye Finans, eylül sonu sunduğu finansman desteği ile ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı sağladı.

Türkiye Finans, eylül sonu sunduğu finansman desteği ile ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı sağladı.

Türkiye Finans, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, aktif büyüklükte geçen yıl sonuna göre büyüme kaydederek 84,9 milyar lira tutara ulaşan Türkiye Finans, katılma hesaplarındaki hacmini de yüzde 23 artışla 35,3 milyar liraya ulaştırarak müşterilerinin birikimlerini değerlendirebilecekleri yenilikçi ürünler sunmaya devam etti.

Birikim amaçlı tasarruf ürünleri konusunda çeşitli fon toplama araçları geliştiren Türkiye Finans, yüzde 9 artışla 62,3 milyar lira katılım fonu topladı. Katılım finans sisteminin bir parçası olarak reel sektörü fonlamaya devam eden Türkiye Finans, üretici ve ihracatçının işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdiği desteği bu çeyrekte de sürdürdü.

Türkiye Fİnans, kullandırdığı gayri nakdi fonlarda geçen yıl sonuna göre yüzde 30 büyüme sağlayarak 11,7 milyar lira büyüklüğe ulaştı.

"Aktif büyüklüğümüzü 84,9 milyar TL'ye yükselttik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, piyasaların canlanmaya başladığı, lokomotif sektörlerin hareket kazandığı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında ülkeyi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliğinin yılın üçüncü çeyreğinde etkisini daha fazla hissettirirken, bir katılım bankası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığını sürdürdüklerini ifade eden Akşam, şunları kaydetti:

"Ülkemizin normalleşmeye adım atmasıyla birlikte piyasaların canlanmaya başladığı, lokomotif sektörlerin hareket kazandığı bir dönemi daha geride bıraktık. Türkiye'nin dört bir yanında ülkemizi ileriye taşıyacak olan sektörlerde başlayan üretim seferberliği bu yılın üçüncü çeyreğinde etkisini daha fazla hissettirirken, bir katılım bankası olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de üretim ve ticaretin içinde olma kararlılığımızı sürdürdük. Özünde üretim ve reel sektörü desteklemek olan katılım bankacılığı, üretim ve ihracat iştahının arttığı bu dönemde sektördeki payını büyütüyor.

Türkiye'nin en büyük 12. bankası olarak öncelikli hedefimizi ilk 10 banka arasına girmek olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşmaya yönelik önemli adımlar atarken, şartlar ne olursa olsun sürdürülebilir büyümemizi korumayı öncelikli görüyoruz. Aktif büyüklüğümüzü geçen yıl sonuna göre bu çeyrekte de büyüterek salgının en zorlu dönemi olan 2020 yıl sonuna göre daha da artırarak 84,9 milyar TL'ye yükselttik. Bankamız büyürken ülke ekonomisine verdiğimiz desteği de büyütmek bizim için çok önemli. Sunduğu finansman desteği ile ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı sağlayan bankamız bu çeyrekte de reel sektörün, vatandaşın ve üreticinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu."

"Üretim ve ihracatın bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye Finans Genel Müdürü Akşam, ekonomiye katkının etkili olabilmesi için yalnızca büyük yatırımcının değil, toplumun her kesiminin yanında olunması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Toplam katılma hesabı hacmini geçen yıl sonuna göre yüzde 23 büyüttüklerini belirten Akşam, "Bu başarıda insan odaklı bankacılık anlayışından ayrılmadan toplumun farklı kesimlerini destekleme ve ülkemizde finansal kapsayıcılığı arttırma stratejimizin büyük payı var." ifadelerini kullandı.

Akşam, yılın ikinci çeyreği itibarıyla makroekonomik göstergelerde başlayan toparlanmanın üçüncü çeyrekte devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Ülkenin yıl sonu için verdiği olumlu sinyallerin gelecek yılın çok daha iyi olacağına dair kendilerini umutlandırdığının altını çizen Akşam, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üreticisi, ihracatçısı ve esnafıyla dünya devleriyle rekabet edebilme potansiyeline sahip markaları kazanmaya başladığımız verimli bir dönemden geçiyoruz. Katma değerli üretim yapan tüm sektörler gibi finans sektörü de global trendleri ve yenilikçi iş modellerini yakından takip ediyor, hızla uygulamaya koyuyor. Diğer yandan sanayi ve üretim sektörü güçlü seyrini korurken, Türkiye ardı ardına ihracat rekorlarına imza atıyor. Aynı zamanda aşılamanın hız kazanması ve ekonominin yeniden canlanmasının etkisiyle toparlanmaya başlayan hizmet ve turizm sektörlerinin cari dengeye olan olumlu etkilerini çok net olarak hissediyoruz. Bankamızın ana stratejilerinden biri üretimi, ticareti ve ihracatı desteklemek. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat potansiyeline olan inancımızdan aldığımız güçle özellikle dış ticaretin finansmanı tarafında Türkiye'nin ana bankalarından biri olmayı hedefliyoruz.

Üretim ve ihracatın bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Bilançomuzu büyütürken sadece bireysel tarafa değil ülkemizin ekonomik büyümesinde gelecek vaat eden sektörlerden imalat, sanayi, ihracat, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlara katkı yaparak gösteriyoruz. Ülkemizin üreterek büyümesi için birlikte çalıştığımız ihracatçı ve sanayicilerin yanında olmaya, işletme ve yatırım sermayesi ihtiyaçlarını fonlamaya devam edeceğiz. Bu çeyrekte kullandırdığımız gayri nakdi fonlarda geçen yıl sonuna göre yüzde 30 büyüme göstermemiz üretici ve ihracatçımızın yanında olduğumuzun çok net bir sonucudur."

Togo Cumhuriyeti, Türkiye Finans, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Finans'tan ülke ekonomisine 60 milyar lira katkı - Son Dakika Ekonomi


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