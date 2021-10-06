Türkiye ile Kırgızistan arasında sanayi ve teknoloji alanında mutabakat zaptı imzalandı

??????? Türkiye ile Kırgızistan arasında sanayi ve teknoloji alanında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya imzaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzaev attı.

Varank, bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmelerde, ağustos ayında Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıldönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin bu bağımsızlığı tanıyan ilk ülke olduğunu söyledi.

O günden beri Kırgızistan ile ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı ekonomik çıkarları artırmak üzere çalıştıklarını ifade eden Varank, "Bugün yapılan görüşmeler ve atılan imzalarla kalkınmanın temeli olan sanayi ve teknoloji alanında da iki ülkeyi çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi.

Varank, 30 yıl zarfında siyaset, ekonomi, ticaret, sanayi, sağlık, tarım, kültür ve gençlik-spor gibi pek çok sahada ilişkileri derinleştirerek ilerlettiklerini ifade ederek, 2011 yılında oluşturdukları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi sayesinde de stratejik müttefik konumuna geldiklerini kaydetti.

Söz konusu anlaşmayla ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesinin önünü açıklarını belirten Varank, ikili ticaret hacminin geliştirme yolunda önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Varank, bu anlaşmanın devamı olarak Türkiye'nin sanayi alanındaki tecrübesini Kırgızistan'a taşımak istediklerini belirterek, Kırgızistan'da bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzaev da Türkiye'nin deneyimlerinden yaralanmak için teknoloji, bilgi birikimini Kırgızistan'a transfer edecek OSB konusunda desteklerinden dolayı Bakan Varank'a teşekkür etti.

Türkiye, mevzuat, bilgi-birikim, tecrübe gibi alanlarda destek verecek

Mutabakat zaptıyla, sanayi alanında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan Kırgızistan'da kurulacak OSB'ye mevzuat, bilgi-birikim, tecrübe gibi alanlarda Türkiye'nin destek vermesi hedefleniyor.