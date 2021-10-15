Türkiye madeni yağ sektöründe Çin'den sonra en çok büyüyen pazar oldu

Madeni yağ sektöründe 2021'in ilk altı ayında pazar payını yüzde 31'e çıkaran Türkiye, Çin'den sonra en çok büyüyen pazar oldu.

Motor yağı üreticilerinden Castrol, pandemi sonrasındaki dönemi ve küresel toparlanma yılı olan 2021'i düzenlenen online toplantıyla değerlendirdi. 2021'nin ilk yarısında Türkiye'de çok dereceli motor yağı pazar payını yüzde 31'e çıkaran Castrol Türkiye, Çin'den sonra en fazla büyüyen ülke oldu. Şirketin Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal ile Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, sektördeki pandemi sonrası dönemi değerlendirdi. Çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında pandemi gölgesinde geçen 2020 ve küresel toparlanma yılı 2021'i değerlendiren Ayhan Köksal, sektörle ilgili bilgi verdi.

Otomotiv sektörünün potansiyeline paralel olarak madeni yağ sektörünün de büyüdüğünü belirten Köksal, "Küresel ölçekte madeni yağ pazarındaki büyümeyi endüstriyel gelişim de destekliyor. Türkiye'de ekonominin lokomotiflerinden otomotiv sektörü dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye devam ediyor. Madeni yağ sektörü bu büyümeden doğru orantılı etkileniyor. Sektör Türkiye'de son iki-üç senede yüzde 6-7 oranında, geçen yıl ise pandemiye rağmen yüzde 9 büyüme gösterdi. Bu yılın ilk 6 ayında pazarın yüzde 30'un üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Yılın kalan bölümünde büyümenin biraz daha dengeleneceğini ve sektörün 2021'i de büyüme ile kapatacağını öngörüyoruz" dedi.

"Türkiye dünyadaki en büyük beşinci pazar"

Ayhan Köksal, pandeminin dünyadaki her ülke gibi Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayarak, 2020 ve 2021'de şirketin performansı hakkında şunları söyledi: "Türkiye'de biz kazanan taraftayız. Pandemiden çok şey öğrendik. Dönemin en önemli ihtiyacı empatiydi. Sadece çalışanlarımıza değil tüm paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize bu yaklaşım ile maddi ve manevi birçok destek sağladık. Onların işlerini, çalışanlarını ve kendilerini koruyabilmeleri adına cesur adımlar attık. Bu sayede 2020 yılında hacimsel büyüme elde eden tek ülke olduk. Çift dereceli motor yağlarında pazar payımızı ilk 6 ayda yüzde 3'ün üzerinde büyüterek yüzde 31'e taşıdık. Yine hem binek araç hem ağır vasıta hem de endüstriyel yağlar segmentlerinde pazar payımızı eş zamanlı artırarak liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu büyüme ile şirketin dünyada performansıyla öne çıkan ülkelerinden biri durumundayız. Türkiye, Çin'den sonra en çok büyüyen ikinci pazar. Ayrıca dünyadaki en büyük beşinci pazarız".

Gemlik'e 30 milyon dolar yatırım

Şirketin Avrupa'daki 8 üretim tesisinden biri olan Gemlik fabrikasında yılda yaklaşık 90 milyon litre madeni yağ ürettiklerini ifade eden Köksal, "İşimiz sıvı mühendisliği. 120 yılı aşkın süredir dünyanın hareket etmesine katkı sağlıyoruz. Gemlik, Avrupa tesisleri arasında hem lokasyon hem kapasite artırımı uygunluğu hem de üretim maliyetlerimizin rekabetçi olması sebebi ile yatırımları artırmaya karar verdiğimiz bir tesis. Gelecek 5 yıl içinde fabrikaya toplam 30 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Böylece kapasiteyi artıracağız. Bunun 10 milyon dolarlık bölümünü 2021 ve 2022 yılı içerisinde tamamlıyoruz. Bu sayede artan ihracatımızı daha da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığımız ülkelerin arasına İspanya, Katar, Afganistan ve Litvanya'yı da ilave ederek toplam 24 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Bölgemizin madeni yağ üssüyüz. Türkiye, Castrol dünyasında üretim, ihracat ve insan kaynağı alanlarında gelişmekte olan birçok ülkenin önüne geçerek Çin'den sonra en stratejik ikinci pazar konumunda" diye konuştu.

Köksal ayrıca şirketin gelecek vizyonundan da bahsetti. Şirket olarak, dünyadaki dönüşümün farkında olduklarını ve bu anlayışla geleceğe hazırlandıklarını belirten Köksal, sektördeki iki büyük dönüşüme stratejik öncelik verdiklerini söyledi. İçten yanmalı motorların pazarının 2040'a kadar büyümeye devam edeceğini ve bp'nin her yıl hazırladığı Enerji Görünümü Raporu'nun da bunu gösterdiğini vurgulayan Köksal, bu büyümenin özellikle endüstriyel ve ağır vasıtalar nedeniyle olacağını belirtti. Köksal, "bp Enerji Görünümü Raporu'na göre 2050 yılında tüm dünyada satılan araçların yüzde 80-85'i elektrikli araçlardan oluşacak. Yine aynı raporda içten yanmalı motorlara sahip araç sayısının 2040 yılına kadar artmaya devam edeceği de öngörülüyor. Diğer yandan elektrikli araçlara olan talep de hızlı bir şekilde artacak. Elektrikli araçların artması, e-sıvılara olan ihtiyacı artıracak. Bunun sonucunda da soğutma sıvıları hacim olarak artışa geçecek. Bu dönüşüme hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köksal, "Amacımız bir aracın bakıma ihtiyacı olduğu andan servisten geri alındığı ana kadar tüm ihtiyaçlarını giderecek bir ekosistem oluşturmak. Bakımı sahiplenen bir marka olarak yakında şirketi bu alanlarda çok daha sık göreceğiz. Ayrıca elektrikli araçlara dönüşümde de ihtiyaç olan sıvı teknolojilerini ve bu araçların sorunlarını çözecek önerileri, yine uzun yıllardır yüksek bütçeli yatırımlarla geliştiriyoruz" diye konuştu.

Şirketin, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Nilay Tatlısöz, "Binek otomobil bakım ve onarımı yapan yetkili, özel servis, yağ değişim noktaları sahibi ve ustalarıyla gerçekleştirilen araştırmada, katılımcıların yüzde 90'ı birinci veya öncelikli olarak markamızı tercih ediyor. Yüzde 53'ünün birinci tercihi olması da markayı en yakın rakibinden 2 katından fazla öne çıkarıyor" dedi. - İSTANBUL